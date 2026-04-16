Crowdpleaser. Multi-Talent. Kämpferherz. Es sind diese Qualitäten mit denen Fabian Farell seinen beeindruckenden Aufstieg der letzten Jahre möglich gemacht hat. In kürzester Zeit hat sich der Krefelder vom Geheimtipp zu einem der gefragtesten Breakout-DJs und -Producer Deutschlands entwickelt. Bekannt für seine energiegeladenen Sets, verbindet er gekonnt EDM, House und Techno zu einem mitreißenden Sound, der den Dancefloor von der ersten bis zur letzten Minute antreibt. Druckvolle Drops, treibende Basslines und hypnotische Rhythmen sorgen für eine Nacht voller Intensität und Bewegung. Fabian Farell versteht es, die Crowd mitzunehmen und eine Atmosphäre zu schaffen, in der Musik und Publikum eins werden. Diese Veranstaltung ist ein Muss für alle, die moderne elektronische Musik lieben und eine Nacht voller Energie, Beats und Club-Vibes erleben wollen.

Samstag, 25.04.2026, 22.00 Uhr

Roxy Concerts, Flensburg