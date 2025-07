Schleswig-Holstein ist wie gemacht für den Sommer auf zwei Rädern: flaches Land, frische Brise und ein dichtes Netz an abwechslungsreichen Radwegen. Ob sportlich mit dem Rennrad, entspannt mit dem E-Bike oder als Familienausflug mit Picknickpause – Radfahren gehört hier einfach dazu. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) hat eine Auswahl besonderer Strecken und Angebote zusammengestellt – für alle, die den Sommer im echten Norden aktiv genießen möchten.

NORDSEE

Sylt: Inselumrundung und Naturkunde

Am 30. August startet wieder die Inselumrundung „Cycling Paradise Sylt“ für Vintage-Drahtesel, moderne Rennräder und alle weiteren Velotypen. Wer teilnehmen möchte, wählt zwischen der langen Distanz über 100 Kilometer und der kurzen Strecke über 65 Kilometer. Start- und Zielpunkt ist an der Sturmhaube in Kampen. Neben den sportlichen und landschaftlichen Highlights wird auch in diesem Jahr wieder für eine hochwertige Verpflegung entlang der Strecke gesorgt.

Die Naturschutzgemeinschaft Sylt bietet in den Sommermonaten zweimal wöchentlich eine naturkundliche Fahrradtour von Braderup aus durch die fünf Naturschutzgebiete Braderuper Heide, Nielönn, Kampener Vogelkoje, Nord-Sylt und die Dünenlandschaft auf dem Roten Kliff an. Unterwegs gibt es Einblicke in die Einzigartigkeit dieser Gebiete und Informationen zu Natur und Geschichte der Insel Sylt. Die Tour endet nach rund 150 Minuten an der Uwe-Düne in Kampen.

Entdeckungstouren an der Husumer Bucht

Ein neues Angebot der „Wattfriesin“ kombiniert die liebsten Beschäftigungen der Nordsee-Urlauber in der Husumer Bucht: Radfahren und Wattwandern. Die Halbtagestour „Watt mit Rad“ startet in Simonsberg, südlich von Husum und vermittelt auf dem Weg entlang der Küste Interessantes und Wissenswertes über die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt der Salzwiesen und des Nationalparks Wattenmeer.

Mit dem Velobike der Radstation Husum, einer Art Fahrrad-Rikscha, lassen sich Gäste in der Nordsee-Metropole Husum bequem und umweltfreundlich auf Entdeckungstour kutschieren. Ob entlang der Küstenschutz-Route oder zur Badestelle an der Husumer Dockkoogspitze: Start, Ziel und Dauer der Tour werden mit dem Fahrer oder der Fahrerin individuell abgesprochen.

Der Radsportverein Husum bietet mehrmals wöchentlich gemeinsame Radausfahrten an, bei denen auch Gäste mit einer gewissen Grund-Kondition herzlich willkommen sind. Die Touren sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Region Nordfriesland mit Gleichgesinnten kennenzulernen.

Westerhever: Rätseln auf zwei Rädern

In Westerhever erkunden Gäste auf drei interaktiven Escape-Touren zwischen 5,5 und 10 Kilometern Länge die Eiderstedter Küstenlandschaft und Dorfidylle auf unterhaltsame Weise – allein, mit der Familie oder Freunden. Die online zu buchenden Routen beginnen am Parkplatz vor dem Deichübergang zum Leuchtturm. Dort gibt es auch einen Fahrrad-Verleih. Unterwegs gilt es knifflige Aufgaben zu lösen und versteckte Hinweise zu finden – ganz im Stil eines klassischen Escape Games – nur unter freiem Himmel und auf zwei Rädern.

Entlang Büsumer Schafweiden und Köge

In Büsum helfen Gästelotsen den Urlaubern, die ihren sportlichen Ambitionen entsprechende perfekte Radtour zu finden – begleitet vom Wind, dem Kreischen der Küstenvögel und dem Duft des Meeres. Die Touren für Einsteiger und erfahrene Radfahrer beginnen jeweils am Watt’n Hus und führen entlang alter Deiche, durch Schafweiden und Koogstrukturen. Unterwegs gibt es immer die Möglichkeit, in Hofcafés einzukehren und spätestens am Ziel im Büsumer Hafen erwarten frische Fischbrötchen die Radler.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Radpilgern auf dem Mönchsweg

Auf fast 1.000 km folgt der Mönchsweg von Bremen über Fehmarn bis nach Dänemark den Spuren der Mönche, die das Christentum im Mittelalter in den Norden brachten. Ob als spirituelle Auszeit oder als kulturell inspirierte Tour: die Strecke bietet eindrucksvolle Einblicke in norddeutsche Kloster- und Kirchengeschichte. In der Holsteinischen Schweiz berührt die Route Plön, mit der historischen Nikolaikirche, und Bosau, mit der über 850 Jahre alten Vicelinkirche. Pilgerunterkünfte gibt es u.a. im Kloster Nütschau.

Malente: Unterwegs mit der Fahrraddraisine

Frischer Fahrtwind, idyllische Landschaften und ein Hauch Nostalgie: In der Holsteinischen Schweiz geht es mit der Fahrraddraisine auf eine historische Bahnstrecke zwischen Malente und Lütjenburg. Die Strecke führt über rund 17 Kilometern an romantischen Bahnhöfen vorbei und durch eine der schönsten Naturkulissen Norddeutschlands. Die Raddraisinen für zwei bis vier Personen sind einfach zu bedienen und bieten eine außergewöhnliche Entdeckungstour. Ideal für Naturliebhaber, Familien- sowie Betriebsausflüge.

Mehr dazu gibt es übrigens auch in Folge 56 des Küstenschnack-Podcasts („Naturerlebnis auf Schienen“) zu hören.

Eutiner Rundum-Service für Radwanderer

Eutin ist Startpunkt für vier Fahrrad-Touren durch die Holsteinische Schweiz. Wer spontan losradeln möchte, kann den Fahrrad-Verleih in der Tourist-Info am Markt nutzen. Dort kann das eigene E-Bike auch kostenlos aufgeladen werden – in der Zwischenzeit bietet sich ein Bummel durch die historische Altstadt an. Bei dem Angebot „Radwandern ohne Gepäck“ erhalten Interessierte einen individuellen Plan für eine mehrtätige, abwechslungsreiche Radtour inkl. Gepäcktransport.

KultRad: auf lyrischen Abwegen in Bad Segeberg

Eine neue Radtour um und durch Bad Segeberg verbindet Kunstwerke, die von Schülern des Städtischen Gymnasiums entwickelt und gestaltet wurden. Puppen, Video- und Toninstallationen an sieben Stationen zeigen die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit geschichtlichen Ereignissen und der Magie von Orten. Flyer dazu gibt es bei der Tourist-Information Bad Segeberg.

Rätselspaß auf stillgelegten Bahntrassen in Stormarn

In Bad Oldeslohe starten und enden verschiedene Radrouten auf den stillgelegten Trassen ehemaliger Bahnstrecken durch die reizvollen Landschaften Stormarns. Radtour und Rätselspaß verbinden die Krimi-Trails, auf denen fiktive Fälle mit Hilfe einer Smartphone-App gelöst werden. Auf der 27-Kilometer-Tour nach Henstedt ermitteln Erwachsene, auf der 22-Kilometer-Strecke nach Trittau sind die kriminalistischen Fähigkeiten von Familien mit Kindern gefragt.

Mehr dazu gibt es in Folge 45 des Küstenschnack-Podcasts („Mit dem Fahrrad auf Verbrecherjagd“) zu hören.

Herzogtum Lauenburg: Grenzgeschichte per Rad erkunden

Im Herzogtum Lauenburg lädt das Grenzhuus in Schlagsdorf regelmäßig zu geführten Radtouren entlang des ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens ein. Auf gut ausgebauten Wegen führen die Lehrfahrten vorbei an historischen Überresten, Museen sowie Gedenkstätten mitten im ehemaligen Grenzgebiet. Eine Liste mit allen Fahrradtouren zur Grenzgeschichte findet sich auf der Internetseite grenzhus.de/exkursionen.

OSTSEE

Ostseeküstenradweg: 400 Kilometer radeln mit Meerblick

In Flensburg beginnt der Ostseeküstenradweg und folgt über mehr als 400 Kilometer der schleswig-holsteinischen Ostküste bis nach Lübeck. Ein neuer Flyer zur Strecke findet sich unter ostseeküsten-radweg.de und kann unter ostsee-prospekte.de bestellt werden. Er bietet nicht nur eine kompakte Übersicht über die Highlights der Etappen, sondern nennt auch Abstecher und Pausen wie die Fischbrötchenstraße. Dazu gibt es Kartenmaterial, Infos zu Radservices und Übernachtungsmöglichkeiten.

Radeln, genießen, glücklich sein auf der Fischbrötchenstraße

Knuspriges Brötchen, frischer Fisch, Meeresbrise – die Fischbrötchenstraße zwischen Glücksburg und Travemünde ist die leckerste Radroute des echten Nordens! Ob man nun direkt die Lieblingsbude ansteuert oder die gesamte Strecke erkundet – hier warten Genuss und Küstenflair an jeder Ecke. Vom schnellen Snack am Hafen bis zur Feinschmeckerpause. Denn hier zählt nicht nur das Ziel, sondern jeder köstliche Zwischenstopp.

Flensburger Förde: Neue Radservice-Station in Harrislee

In Harrislee hat die Gemeinde im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Entwicklungsprojekt Ochsenweg und dem ADAC Schleswig-Holstein die erste von neun geplanten kostenfreien Radservice-Stationen eröffnet. Neben Werkzeug zur Selbsthilfe unterwegs bietet der überdachte Rastplatz eine Infotafel, die über die Route, den Ort sowie die Umgebung informiert.

Fahrrad-Camper auf Fehmarn

Auf Fehmarn vermietet der Fahrrad-Verleih E-Ride Fehmarn einen Fahrrad-Camper (inklusive E-Bike), mit dem man auf der Insel autark unterwegs ist und seine außergewöhnliche Unterkunft immer dabei hat. Mit ein paar Handgriffen lässt sich das extra für E-Bikes konstruierte Wohnwagen-Gespann innerhalb von wenigen Minuten aufstellen und bietet einen Platz zum Essen, Verweilen und Schlafen.

Rund um Kellenhusen

Rund 300 Kilometer Wegenetz erwarten Radfahrer in der Region um Kellenhusen mit den Nachbarorten Grömitz, Cismar, Lensahn und Dahme. Auf ausgearbeiteten und ausgeschilderten Thementouren kann man die Gegend auf eigene Faust erkunden oder kostenlos an geführten Fahrradtouren teilnehmen. So startet Fahrradguide Eddie Behnke jeden Mittwoch zu den schönsten Ecken in und um Kellenhusen mit vielen Geschichten, Hintergrundwissen und Insider-Tipps. Neu in diesem Jahr ist die Familien-Fahrradrallye „Ostsee-Safari“. Der abenteuerlustige Forscher und Ranger Tommi Tolldreist nimmt kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker mit auf eine spannende Fahrrad-Safari rund um Kellenhusen. Gemeinsam werden knifflige Rätsel gelöst und spielerische Aufgaben gemeistert.

Lübecks Ladestationen: Mit Sonnenenergie und Schließfächern

Umfassender Service für Radfahrende in Lübeck und Travemünde. Bis zu sechs Elektrofahrräder gleichzeitig können an den solarbetriebenen E-Bike-Ladestationen am Holstentorplatz sowie an der Strandpromenade kostenfrei geladen werden. Beide Stationen verfügen über abschließbare Fächer zur sicheren Aufbewahrung von Akkus oder Wertsachen. Zusätzlich stehen an mehreren Stellen in Lübeck und Travemünde frei zugängliche Fahrrad-Reparatur-Stationen zur Verfügung. Wer während der Tour einen Platten hat oder kleine Mängel beseitigen muss, findet dort alle notwendigen Werkzeuge zur Selbsthilfe.

Tour de Grass von Lübeck nach Mölln

Eine Augmented-Reality-App führt Radler auf den Spuren von Günter Grass von der Hansestadt Lübeck über 24 Stationen, die im Leben und Werk des Künstlers eine Rolle gespielt haben, bis nach Mölln. „Tour de Grass“ bereichert den Ausflug mit Geschichten und Gedichten des Literaturnobelpreisträgers – viele wurden exklusiv von Katharina Thalbach eingesprochen. Außerdem ermöglicht die App, die kostenlos in allen offiziellen Stores heruntergeladen werden kann, in die Geschichte des Stecknitztals einzutauchen und macht damit Kultur- sowie Naturerlebnis unter freiem Himmel möglich.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: Envato.com