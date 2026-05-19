Am Pfingstwochenende findet zum 43. Mal der Norddeutsche Kunsthandwerkermarkt statt. Auf dem baumbestandenen Freigelände rings um die ehemalige Galerie Hansen zeigen über 150 professionelle Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre handgefertigten Produkte. Zu sehen und zu erwerben gibt es neben Textilien, Keramik und Schmuck auch unterschiedlichste Objekte aus Glas, Holz, Leder und Metall – von der Holzminiatur bis hin zu edlen Massivholzmöbeln, von filigranen Accessoires bis hin zur imposanten Gartenskulptur: ein Fest für Kunsthandwerk-Begeisterte.

An allen Markttagen verzaubert der Kiepenkasper mit wechselnden Stücken die kleinen Marktbesucher und verschiedene Stände bieten Mitmach-Aktionen für Kinder an. Für das leibliche Wohl sorgt ein breites Angebot an Getränken, herzhaften wie auch süßen Speisen.

Öffnungszeiten: 23.05.- 25.05.2026, jeweils von 10-18 Uhr

Der Eintritt ist frei. Parkplätze gibt es direkt am Marktgelände (4,- €/Fahrzeug).

Weitere Infos: www.norddeutscherkunsthandwerkermarkt.de