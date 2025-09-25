Flensburg. Der Wasserturm Mürwik – Wahrzeichen der Stadt und beliebtes Ausflugsziel – öffnet am Sonntag dem 28. September 2025 zusätzlich abends von 18:00 bis 21:00 Uhr seine Türen. So können Besucher den Turm nicht nur tagsüber erkunden, sondern auch in den Abendstunden den weiten Blick über Flensburg bis hinüber nach Dänemark genießen. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Zum zweiten Mal laden die Stadtwerke Flensburg während der Saison am 28. September herzlich dazu ein, den Wasserturm Mürwik abends zu entdecken. Neben den regulären Öffnungszeiten von 11:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr wird der Turm am Abend von 18:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Das ist gleichzeitig das Saisonsende und der Wasserturm wird im Mai 2026 wieder geöffnet.

Gerade in der goldenen Stunde rund um den Sonnenuntergang gegen 19:00 Uhr entfaltet sich eine ganz besondere Atmosphäre über der Förde. Ideal für eindrucksvolle Fotos und einen entspannten Blick in die Ferne. Wer Flensburg einmal bei Abendlicht und im sanften Leuchten der Stadt erleben möchte, hat an diesem Tag die beste Gelegenheit dazu.

„Wir freuen uns, den Wasserturm abends öffnen zu können. Wenn das Wetter mitspielt, erleben unsere Gäste die stimmungsvoll beleuchteten Häuser und die abendliche Fördelandschaft in voller Pracht“, sagt Wasserturmbetreuer Wolfgang Kubsch.

Der Panorama-Rundgang in 26 Metern Höhe rund um den imposanten Wasserspeicher bietet einen beeindruckenden Rundumblick – zu jeder Tageszeit ein besonderes Erlebnis.

Gut zu wissen:

Eintritt: kostenlos

Barrierefreiheit: Ein Aufzug ist vorhanden,

jedoch führen die letzten Meter zur Plattform

über eine Treppe. Ein Besuch mit dem Rollstuhl

ist leider nicht möglich.

Gruppen: Ab 10 Personen wird um Anmeldung

unter Tel. 0461 – 487 1502 gebeten.

Anfahrt: Mit den Buslinien 3 oder 7 bis zur

Haltestelle Bohlberg

Pressemitteilung Stadtwerke Flensburg