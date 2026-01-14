Neuer Name, neue Sprache, eine neue Energie – aber die gleiche Leidenschaft!

Nach 24 Jahren als Tequila & the Sunrise Gang schlagen die sieben Kieler 2025 ein neues Kapitel auf: Ab sofort sind sie ON! und ihre neue musikalische Ausrichtung im Punk/Rock/Indie präsentieren sie dazu ab sofort auch mit deutschen Texten. Ihr markantes Songwriting, ihre Melodien, ihr unbändige Energie und natürlich alle alten Klassiker bleiben dabei allerdings komplett unverändert.



Mit ihrer ersten Singles „Alles auf Neu“, „Leere Worte“ und „So wie immer?“, zeigen ON! einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf das, was im Laufe des Jahres noch kommen wird. Ihr neuer Style wandelt uneingeschränkt durch viele Genres und besticht dazu mit ehrlichen und direkten Texten – ein frischer Sound, der zugleich vertraut und aufregend neu klingt.



Doch keine Sorge: ON! bleiben ihren Wurzeln treu. Die alten Songs wie z.B. „My Dear My Darling“, „Campfire Light“ oder „Keep Me Arrested“ gehören weiterhin zum Live-Set und lassen die bisherige Bandgeschichte gebührend hochleben.



Wer also Lust auf Tanzen und gute Laune hat, sollte sich schweißtreibenden Abende der 7 Kieler nicht entgehen lassen. Die Tickets gibt es an allen bekannten Vvk-Stellen.





++ ON! – ALLES AUF NEU TOUR – 2026 ++

31.01.26 – Flensburg / Volksbad

20.02.26 – Rostock / Mau Club

21.02.26 – Berlin / Badehaus

28.02.26 – Lübeck / treibsAND

05.03.26 – Leipzig / Werk 2

06.03.26 – München / Backstage

07.03.26 – Nürnberg / Stereo

10.03.26 – Wiesbaden / Schlachthof

11.03.26 – Bochum / Die Trompete

13.03.26 – Köln / Helios 37

14.03.26 – Bremen / Tower

11.04.26 – Hamburg / Knust

25.04.26 – Hannover / Musikzentrum

Foto: ©JoerenGloe