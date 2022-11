Wussten Sie eigentlich, dass es in Flensburg mehr als nur dieses eine Parlament – die städtische Ratsversammlung – gibt?

Doch, es gibt tatsächlich noch ein weiteres: das Spendenparlament Flensburg und Umgebung! Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Institution, deren Mitglieder durch freie Wahlen ermittelt werden – das „Spendenparlament Flensburg und Umgebung e. V.“ ist ein eingetragener Verein, dient gemeinnützigen Zwecken, und hat sich auf seine Fahnen geschrieben, „Hilfe gegen Armut, Obdachlosigkeit und Isolation in Flensburg und Umgebung zu gewähren!“

Ziele des Vereins

„Das Spendenparlament wurde 1998 als gemeinnütziger Verein gegründet“, klärt uns Synje Block, die neue 1. Vorsitzende des Vereins, über seine Geburtsstunde auf. „Seine Aufgabe ist es, auf Antrag und nach entsprechender Prüfung und unter Mitbeteiligung der Spender*innen nach den Gesichtspunkten Armut, Obdachlosigkeit und Einsamkeit mit Spenden Maßnahmen gemeinnütziger Vereine niederschwellig und zielgerichtet finanziell zu unterstützen. Zum Vorbild nahmen sich vor knapp 25 Jahren die Gründer des Vereins das Hamburger Spendenparlament, ebenso dessen Satzung und Vereinsstruktur!“

Viele Flensburger/Innen kennen noch Herrn Marquard Petersen in der Funktion als Vereinsvorsitzenden. Den langjährigen Vorsitz hat er inzwischen abgegeben: Marquard Petersen hat jedoch gerne den angebotenen Ehrenvorsitz übernommen.

Daniel Boysen (Lebenshilfe) und Synje Block

Die Struktur

Anders als etwa ein Sport- oder Gesangsverein verfügt das Spendenparlament Flensburg über keine eigene Heimstatt, keine Veranstaltungsstätte oder Vereinsheim. „Das ist in unserem Fall auch nicht vonnöten“, ergänzt Synje Block. „Das Spendenparlament fußt auf zwei Säulen: Einmal den Verein e. V.: Hier wird vom gewählten Vorstand die sogenannte Vereinsarbeit geleistet, hier gehen die Anträge auf Unterstützung ein, werden die Spendengelder verwaltet, tagt die Finanzkommission als weiteres Organ des Vereins. Die zweite Säule ist der Namensgeber des Vereins: das Parlament mit seinen aktuell drei gewählten Präsidenten/innen. Das Parlament tagt gewöhnlich zweimal im Kalenderjahr, einmal im Sommer- und einmal im Winterhalbjahr. Die Tagungsorte wechseln häufig, wobei wir in verschiedenen geeigneten Räumlichkeiten wie Besprechungsräumen von Antragstellern, aber auch schon mehrfach im hiesigen Rathaus zu Gast sein durften“, beschreibt die 1. Vorsitzende die Auswahl der Orte für die Parlamentssitzungen.

Die Umsetzung der Vereinsziele

„Es gibt sie noch: die guten Nachrichten!“, erzählt uns Synje Block mit leuchtenden Augen. „Bei seiner ersten Parlamentssitzung in diesem Jahr am 23. Juni 2022 beschloss das Spendenparlament Flensburg und Umgebung e. V. die Ausschüttung von immerhin 16.197 Ä für gemeinnützige Zwecke. Davon profitieren konnten folgende Antragsteller: Die Sportpiraten erhielten 4.000 Ä für den Aufbau eines Eltern-Cafés im Schlachthof, der Frauenmantel e.V., ein gemeinnütziger Verein für Hilfe zur Selbsthilfe, bekam 2.197 Ä für neue Computer und Nähmaschinen, das Frauenhaus 4.000 Ä für ein Spielgerät auf dem eigenen Spielplatz, die Lebenshilfe Flensburg 1.500 Ä für musiktherapeutische Stunden, schließlich noch die Suchthilfe Flensburg 4.500 Ä für die Anschaffung einer Küche für deren neue Räumlichkeiten.“

Einweihung des Calisthenics Parks in Handewitt V. l.: Jakob Lange (Antragsteller), Synje Block, Ole Schlobohm (Antragsteller) und Franz Dewanger (Vorsitzender der Finanzkommission)

Die Erfolgsgeschichte des Vereins

„In den knapp 25 Jahren seit Vereinsgründung ist viel geschehen“, so Synje Block. „Mittlerweile ist bereits die zweite Generation an Vorstandsmitgliedern in Amt und Würden, wenngleich viele der Gründungsmitglieder noch lebhaftes Interesse am Vereinsleben nehmen. Ich selbst bin durch meine Eltern dazu gekommen, beim Spendenparlament mitzuwirken, habe mich nach anfänglichem Zögern doch bereit erklärt, den Vorsitz des Vereins zu übernehmen, wohl wissend, dass ein solches ehrenamtliches Engagement durchaus mit viel Arbeit und Einsatz verbunden ist.“ Und sie ergänzt: „Bis zum heutigen Tage konnten vom Spendenparlament bereits über 470.000 Ä für gemeinnützige Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Unsere Hilfe kommt 1:1 dort an, wo sie gebraucht wird“, berichtet Synje Block mit berechtigtem Stolz. „Wer uns unterstützen möchte: Weitere Spenden dürfen gern auf das Konto bei der NOSPA mit der IBAN DE18 2175 0000 0017 0233 00 überwiesen werden, jede Spende ist uns jederzeit herzlich willkommen.“

Die Parlamentssitzung

Die seit dem Dezember 2021 neu gewählte Vorsitzende des Vereins, Synje Block, bedankt sich ausdrücklich für die auch in der Pandemiezeit erfreuliche Spendenbereitschaft, sie wirbt in dem Zusammenhang gleichzeitig für neue Mitglieder und Spender. „Um sich für die Zukunft gut aufzustellen, hat das Spendenparlament Andreas Lohmann für die digitale Begleitung des Vereins gewinnen können. So konnte den Parlamentariern bereits am Sitzungsabend im Juni erstmalig ein kurzer Film über die Empfänger und die Arbeit im Verein gezeigt werden.“

In der Parlamentssitzung trägt die Finanzkommission als Organ des Vereins ihre Spendenempfehlungen vor und stellt sich gemeinsam mit den Projektvertretern der Antragsteller den Fragen der Parlamentarier. Das Parlament entscheidet letztlich eigenständig, ob die Projekte gefördert werden sollen.

Da die Projekte bereits innerhalb der Finanzkommission eingehend geprüft wurden, wird gewöhnlich dem Vorschlag der Kommission gefolgt – ein Selbstläufer ist das jedoch durchaus nicht immer.

Auf der Sommersitzung 2022 wurde einer der drei Parlamentspräsidenten neu gewählt, das Gremium entschied sich für den Stadtpräsidenten Hannes Fuhrig, der seitdem dieses Ehrenamt im Spendenparlament innehat. Er wird somit auf der kommenden Parlamentssitzung, die bereits für den 23. November terminiert ist, eine der Persönlichkeiten sein, die durch die Sitzung führen.

Übrigens: Förderanträge für die nächste Parlamentssitzung am 23. November können wieder ab sofort an das Spendenparlament gestellt werden!

Wir präsentieren uns: Jochen Müller (stellvertretender Vorsitzender des Vereins), Jutta Neumann (Parlamentspräsidentin) und Marquard Petersen

Wie werde ich Mitglied im Spendenparlament?

„Wir können eigentlich gar nicht genug Mitglieder haben“, fordert Synje Block die Flensburgerinnen und Flensburg zum Mitmachen auf. „Es gibt gerade in den aktuellen Krisenzeiten genug Menschen und Institutionen, die auf Spendengelder angewiesen sind, um ihre Hilfe für in Not geratene Menschen weiterhin leisten zu können. Um Parlamentarier im Spendenparlament zu werden, genügt schon ein Jahresbeitrag von 62 Euro. Durch den ehrenamtlichen Einsatz der engagierten Mitglieder geht jede Spende ungeschmälert an die wirklich bedürftigen Menschen.

Auch die Verwaltung des Spendenparlaments übernimmt ehrenamtlich der Verein, der sich zusätzlich zwischen den Parlamentssitzungen um neue Projekte sowie die Öffentlichkeitsarbeit kümmert“, klärt uns Synje Block über die vielfältigen Tätigkeiten auf.



Kontaktdaten

Für weitere Fragen oder Anregungen sprechen Sie uns an, gerne telefonisch (0461/77491600), oder besuchen Sie uns im Internet unter www.spendenparlament-flensburg.de. Gern senden wir Ihnen auf Wunsch unseren Flyer zu, den Sie auch auf der genannten Homepage finden.

Bitte sehen Sie uns nach, dass einige persönliche Daten auf der genannten Homepage veraltet sind – die Homepage ist aktuell in der Überarbeitung, wir sind aber guter Dinge und hoffen, dass die Seite zeitnah auf dem neuesten Stand sein wird.

Die Daten im Einzelnen:

Synje Block

Telefon 0461-77 49 16 00 oder Mail:

info@spendenparlament-flensburg.de

Spendenkonto bei der NOSPA:

IBAN DE 18 2175 0000 0017 0233 00

Mit Synje Block sprach Peter Feuerschütz

Fotos: Spendenparlament