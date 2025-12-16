Schleswig-Holstein bereitet sich auf ein spannendes Jahr voller neuer Impulse für den Tourismus vor. Ob an der Nordsee, Ostsee oder im Binnenland: Neue Hotels und Gastronomiebetriebe sowie innovative Erlebnisräume und Freizeitangebote warten darauf, von den Gästen entdeckt zu werden. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) gibt einen Überblick.

NORDSEE

Büsum erweitert Angebot hochmoderner Ferienunterkünfte

Im Frühjahr 2026 öffnet das neue Boutique Apartmenthaus Gezeiten Suites – nur wenige Schritte vom Büsumer Hauptstrand entfernt. Es verbindet die Freiheit eines Apartments mit dem Komfort eines Boutique-Hotels und setzt konsequent auf digitale Prozesse. Die 17 Apartments mit 30 bis 125 Quadratmeter Fläche eignen sich für Alleinreisende, Paare, Familien, Gruppen und Workation-Gäste. Drei Einheiten sind mit privater Sauna ausgestattet, das Penthouse bietet eine große Dachterrasse samt Jacuzzi und Nordseeblick. Ein gemeinschaftlicher Wellnessbereich sowie eine Tiefgarage runden das Angebot ab.

Direkt am Museumshafen entsteht mit dem Portside Büsum bis Ostern 2027 eines der markantesten Neubau-Ensembles an der Büsumer Wasserkante mit 21 modernen Apartments und drei Ladengeschäften. Jede Einheit verfügt über eine eigene Sauna, zwei Premium-Apartments sogar über einen privaten Pool – ein Novum an der Nordsee. Ab Frühjahr 2026 werden erste Einheiten im Portside Büsum buchbar sein.

Neue Fernverkehrszüge fahren nach Sylt

Ab dem 1. Mai 2026 will die Deutsche Bahn den neuen „ICE L“ auf der Strecke nach Sylt einsetzen. Bis zu viermal täglich soll er Reisende aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Frankfurt oder Berlin zu Deutschlands nördlichster Insel bringen. Das „L“ im Namen steht für „Low Floor“ und bedeutet Niederflureinstieg. Laut DB setzt der stufenlose Einstieg neue Maßstäbe bei der Barrierefreiheit. Zum gastronomischen Angebot gehört ein Bordrestaurant. Außerdem bietet der Zug Platz für acht Fahrräder.

Neues Team für Wassersportzentrum in St. Peter-Ording

Nils Lucassen, Henning Trede und Edgar Rummel übernehmen zur Sommersaison 2026 die Leitung des Wassersportzentrums am Ordinger Strand. Das Trio bringt langjährige Erfahrung aus der nationalen und internationalen Wassersportszene mit und hat bereits mit „Kitecity International“ sowie „Wassersport Büsum“ erfolgreiche Standorte aufgebaut. Angeboten werden Kurse für alle Levels, Materialverleih, ein digitales Buchungssystem und ein qualifiziertes Trainerteam für Kitesurfen, Windsurfen, Stand-Up-Paddling und Wingsurfen sowie ein neues kommerzielles Wellenreitangebot. Zum Service gehört eine moderne, nachhaltige Containerlösung mit Umkleiden, seifenfreien Duschen mit Wasserspartechnik, Schließfächern, kleinem Shop und Strandbar.

Mercure Living Heide: erstes Longstay-Angebot von Accor in Deutschland

In der zweiten Jahreshälfte 2026 eröffnet die Accor-Gruppe in Heide erstmals ein Hotelprojekt, das speziell für Langzeitaufenthalte konzipiert wurde. Damit zielt das Unternehmen auf die wachsende Gruppe der „Bleisure“-Gäste, die dienstliche Reisen mit privaten Aufenthalten verbinden oder auf längeren Urlaubsreisen zeitweise arbeiten wollen. Der Neubau – nur wenige Schritte von Deutschlands größtem Marktplatz entfernt – verfügt über 106 Zimmer, davon 27 mit Kitchenette. Ein Restaurant, eine Bar, ein Fitnessstudio sowie eine Tiefgarage mit Fahrradstellplätzen komplettieren das Angebot.

Neues Trischendiek-Areal eröffnet frische Perspektiven

Mit dem Abschluss der Deichverstärkung startet Friedrichskoog-Spitze 2026 in ein neues Kapitel: Das Trischendiek-Areal verbindet modernisierte Küstenschutzanlagen, erweiterte Aufenthaltsbereiche und neue Erlebnisräume direkt am Wattenmeer. Besonders eindrucksvoll bleibt der Blick zur Vogelinsel Trischen, die vom zwei Kilometer langen Trischendamm sichtbar wird – ein magischer Ort für Spaziergänge und Naturbeobachtungen. Neu gestaltet wurden der breite Grünstrand mit klaren Zonen für Haupt-, Hunde- und FKK-Strand, komfortable Sitzstufen, Wattzugänge, Duschen sowie drei barrierearme Rampen. Zwei neue Stege – die 250 Meter lange Nordbuhne und die kürzere Westbuhne – bringen Gäste noch näher ans Meer. Mit dem Trischendiek Park ist zudem ein 27.000 Quadratmeter großer Begegnungsort entstanden: mit Spiel- und Sportflächen, Fitnessgeräten, einer Veranstaltungsbühne und gemütlichen Rückzugsorten zwischen Zentrum und Deich. Sommerliche Live-Konzerte, Open-Air-Kino, Familienevents und die Wikinger-Tage am alten Hafen runden das Angebot ab. Friedrichskoog-Spitze präsentiert sich damit so modern, vielfältig und erlebbar wie nie.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Neue Adressen für frischen Genuss im Grünen Binnenland

Mit dem Portofino hat im Hotel Utspann in Schafflund ein neues italienisches Restaurant eröffnet. In liebevoll modernisierten Räumen verbindet das Team traditionelle italienische Küche mit frischen Zutaten und zeitgemäßem Ambiente. Ein Highlight ist der weitläufige Garten mit See, der nicht nur zum Verweilen einlädt, sondern auch eine traumhafte Kulisse für romantische Hochzeitsfeiern oder festliche Familienessen bietet.

Das Bistro Bullauge in der Nähe des Sankelmarker Sees in Oeversee, südlich von Flensburg, lädt mit maritimer Atmosphäre, herzlichem Service und sorgfältig ausgewählten Speisen zu einem kulinarischen Kurzurlaub ein. Das gemütliche Bistro ist ein Treffpunkt für Familien, Paare und Freunde und bietet einen Ort zum Entspannen und Genießen.

Neuer Glanz im Herzogtum Lauenburg

Nach umfangreichen Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten ist die Ratzeburger Domhalbinsel startklar für die Tourismussaison 2026. Der Ratzeburger Dom, eine der ältesten Kirchen des Landes und die weiteren bedeutenden historischen Baudenkmale auf der Domhalbinsel ziehen jährlich mehr als 100.000 Besucher an. Im Zuge der Sanierung wurden unter anderem die Verkehrsflächen barrierearm gestaltet sowie ein neues Leit- und Beschilderungssystem entwickelt.

Von der Domhalbinsel sind es nur wenige Schritte bis zur Seebadeanstalt Schlosswiese, die zur Badesaison 2026 in neuem Glanz erstrahlt. Badestellenbereich und Gebäude wurden auf den neuesten Stand gebracht, die Steganlage komplett erneuert sowie um einen Sprungturm und Badeinseln erweitert. Am Ufer ergänzt außerdem ein Beachvolleyballfeld sowie einen teilweise inklusiv gestalteten Spielplatz das Angebot.

In Mölln ermöglicht der neu errichtete Steg am Stadtseeanleger wieder einen Zugang zum Möllner Stadtsee. Die Steganlage erstreckt sich in L-Form 31 Meter weit in den See hinein und bietet mit mehreren Sitzgelegenheiten Raum zum Entspannen am Wasser. Der Uferbereich wurde mit bepflanzten Terrassen und Freiflächen gestaltet. Ergänzt wird das Angebot durch ein Bootshaus mit Bootsvermietung und gastronomischen Einrichtungen. Ab Mitte März legen hier auch wieder die Ausflugsschiffe ab.

Moderner Komfort mit historischem Charme – so präsentiert sich das neu eröffnete „Backbord Geesthacht“ – nur 30 Kilometer östlich von Hamburg direkt am beliebten Elberadweg. Einst war das „Hotel Zur Post“ auf dem denkmalgeschützten Areal ein beliebtes Ziel für Ausflüge, Tanzveranstaltungen und Familienfeste, später erlangte es als „Pension Ahab“ aus der ARD-Kultserie „Nord bei Nordwest“ Bekanntheit bei Millionenpublikum. Das Hotel empfängt bereits wieder Gäste; der Elbsaal wird in den Wintermonaten und der Sommergarten im Frühjahr 2026 eröffnet.

Neues Leitsystem für sanften Naturgenuss

Auf dem Wasserwanderweg Schwentine – einem der beliebtesten Paddelreviere im echten Norden – sorgt ein umfassend erneuertes Besucherlenkungssystem jetzt für mehr Orientierung und Naturschutz. Entlang der Route von Eutin bis Schwentinental informieren 31 neue Infotafeln über Flora und Fauna, Schutzgebiete, Ein- und Ausstiegsstellen sowie Ausflugsmöglichkeiten vor Ort. Für mehr Komfort wurden zudem Stege modernisiert, ein Rastplatz in Eutin überdacht, das WC im Wildpark Schwentinental aufgewertet und am Bootshafen Plön eine praktische Schließfachanlage eingerichtet. Das dreijährige Gemeinschaftsprojekt der Kreise Plön und Ostholstein verbessert die Infrastruktur und schützt gleichzeitig sensible Uferzonen – ein Plus für Natur, Kanufahrer und die Region.

Neue Angebote im Kreis Segeberg

Das neue The Great North ResortHotel in Kaltenkirchen verbindet britisches Flair mit nordischem Lifestyle. Gäste, die in den 63 Zimmern – vom Traveller Room über Great Rooms, Club Rooms bis zu Family Rooms übernachten, genießen den direkten Zugang zur Holsten-Therme und die kreative Küche im Restaurant „Flowerz“. In den sieben Tagungsräume für zwei bis 180 Personen trifft Great British Charme auf modernste Technik. „BE“ steht für Sushi und Asian Fusion in einer eleganten Atmosphäre an unterdessen acht Standorten in Norddeutschland – jetzt auch im BE Bad Segeberg.

Im Selbstverständnis der Restaurants steht „BE“ für die Verbindung von Handwerkskunst, Geduld und Leidenschaft. Die Tiefe asiatischer Aromen trifft auf die Schnörkellosigkeit des Nordens verbinden.

Als Alternative zum klassischen Ferienhaus nimmt im 1. Quartal 2026 ein neuer Campingplatz in Daldorf – nahe der A21 mit Platz für 50 Mobilheime und Wohnmobile den Betrieb auf. Der ganzjährig geöffnete Platz ist eingebettet in eine grüne Landschaft mit einem kleinen naturbelassenen See. Nur wenige Minuten entfernt ist der Natur- und Wilderlebniswald Trappenkamp im Segeberger Forst ein Anziehungspunkt für die ganze Familie.

Ostseefjord Schlei: Moderne Gourmetküche und neuer Wohnmobilstellplatz

Direkt am Ufer des Ostseefjords Schlei – mit Blick nach Schleswig erwartet seit 1895 das Strandresort Marienbad seine Gäste zu Naherholung, Veranstaltungen und Hochzeitsfeiern. Gleich nebenan eröffnete jetzt das Anno 1895 unter dem Label Restaurant & Location de Luxe. Im stilvollen Ambiente wird moderne Gourmetküche zelebriert, entstehen kreative Gerichte von hoher handwerklicher Qualität. Zwei elegante Gästezimmer bieten zudem die Möglichkeit, den Aufenthalt an der Schlei zu verlängern.

Auf dem historischen Gut Damp erwartet der Dorotheenpark Reisende mit einem luxuriösen Wohnmobilstellplatz. Die 210 Stellflächen befinden sich in einem parkartigen, 80.000 Quadratmeter großen Gelände, das auch für Liner befahrbar ist. Die einzelnen Stellplätze sind bis zu 200 Quadratmeter groß und verfügen teilweise über eigene Badehäuschen, außerdem stehen Sanitäranlagen mit Einzelbädern zur Verfügung. Sauna, Fitnessangebote und das benachbarte Restaurant „Kuhhaus“ sorgen für Entspannung und Genuss in ländlicher Idylle.

OSTSEE

Flensburg schmückt die Förde

Flensburg präsentiert sich Einwohnern und Gästen jetzt noch attraktiver: 2025 wurde die Fördepromenade umfassend umgestaltet und verlängert. Die nun 580 Meter lange Promenade verbindet die Neustadt und die Innenstadt mit einem Fuß- und Radweg. Highlight ist der neue Renate-Delfs-Platz, der als Holzdeck mit drei Ebenen auf Stelzen über dem Wasser steht. Der nach der beliebten Volksschauspielerin benannte Platz dient auch als Veranstaltungsfläche und hat eine Anlegestelle. Ein zusätzlicher Aussichtsbalkon bietet einen Rundumblick über die Innenförde.

Als stilvoller Rückzugsort bietet sich das 2025 neu errichtete Central Hotel an. Es vereint moderne Eleganz mit nordischer Gastfreundschaft und bietet seinen Gästen hochwertig ausgestattete Einzel-, Doppel- oder Familienzimmer, barrierefreie Optionen oder Suiten mit bis zu vier Betten.

Kieler Klassiker in neuem Gewand

Nach umfassender Sanierung öffnet der Konzertsaal im Kieler Schloss im Januar 2026 wieder. Das Gebäude gilt als „Stiljuwel“ der 1960er Jahre und wurde entsprechend den zeitgemäßen Anforderungen an Barrierefreiheit und moderne Veranstaltungstechnik denkmalgerecht wiederhergestellt. 1.400 Besucher erwartet der modernisierte Saal mit verbesserter Akustik, außerdem ein neues Förde-Foyer mit Hafenblick. Mit der Rückkehr der Kieler Philharmoniker wird das Schloss wieder zu einem lebendigen Kulturzentrum der Stadt

Nach einer aufwändigen Sanierung soll die Schwimmhalle Kiel-Schilksee Ende 2026 wiedereröffnet werden – mit einem voll nutzbaren Sportbecken. So wird die Schilkseer Schwimmhalle nach Jahren endlich wieder zu einem Treffpunkt für Bewegung, Training und Meer-Nähe.

Seit September 2025 wird der Strand in Kiel-Hasselfelde rundum erneuert – mit Badesteg, barrierefreien Wegen, Aussichtsplattform sowie Spiel- und Fitnessbereichen. Bis 2026 entsteht hier ein moderner, naturnaher Treffpunkt direkt am Wasser, der Erholung, Sport und Meerblick perfekt verbindet.

Fehmarn rüstet sich für die Zukunft

Auf der Sonneninsel Fehmarn sind bis zum Frühjahr 2026 umfangreiche Baumaßnahmen vorgesehen, um die Spuren vergangener Sturmfluten und Hochwasser zu beseitigen und die Strände für die Zukunft noch besser zu schützen. Am Südstrand von Burgtiefe sollen 36.000 Kubikmeter Sand aufgespült werden, weitere 2.000 Kubikmeter sind in Meeschendorf geplant. Dazu kommen rund 200 Meter Spundwände, um die Düne zu stabilisieren. Außerdem werden einige noch bestehende Lücken im Radwegenetz in Marienleuchte und Westermarkelsdorf geschlossen. Im Laufe des Sommers entstehen ein Info- und Schutzpavillon im Inselnorden und eine Aussichtsterrasse im Westen der Insel.

Ab Herbst 2026 stehen die Erneuerung des Rundsteges im Yachthafen Burgtiefe auf dem Bauplan sowie die Sanierung des denkmalgeschützten Hallen-Meerwasser-Brandungsbades.

Heiligenhafen modernisiert seine Aktiv-Hus-Welt

Das weitläufige Aktiv-Hus in Heiligenhafen wird weiter ausgebaut. Anfang 2026 wächst die Indoor-Spielwelt Schatzinsel um rund 800 Quadratmeter und bietet Familien künftig noch mehr Raum für Abenteuer, Bewegung und gemeinsames Spielen. Zu den neuen Highlights gehören ein bis zu sechs Meter hoher Klettervulkan, ein mehrstöckiger „Spidertower“ sowie erweiterte Trampolin- und Actionbereiche. Ergänzt wird das Angebot durch ein großes Bällebad und einen neuen Kombi-Court, der vielfältige Spiel und Bewegungssituationen ermöglicht. Darüber hinaus entstehen zusätzliche maritime Abenteuerbereiche, ein ausgebauter Kleinkindbereich und ein großflächiger mehrstöckiger Parcours.

Der Wellness-Bereich soll 2026 ein völlig neues Erscheinungsbild mit einem zeitgemäßen und naturnahen Design erhalten, dass auf Ruhe, Klarheit und Wohlbefinden setzt. Umkleiden und Sanitärbereiche werden umfangreich saniert, das Saunaangebot um eine weitere Themensauna ergänzt.

Kultur, Komfort und Kulinarik in Lübeck-Travemünde

Nach drei Jahren Sanierung hat Lübeck Anfang November 2025 eines seiner kulturellen Juwelen zurückerhalten: das Behnhaus, die städtische Galerie für Kunst des 19. Jahrhunderts und der klassischen Moderne. Die neue Ausstellung setzt Werke von Friedrich, Munch, Liebermann, Slevogt und anderen in einen intensiven Dialog mit den historischen Räumen. Barrierefreiheit, Winterverglasung, moderne Haustechnik und ein Aufzug sorgen für Komfort ohne Stilbruch. Die vollständige Wiedereröffnung des Doppelmuseums Behnhaus-Drägerhaus ist für 2027 geplant.

Das Radisson Blu Senator Hotel direkt an der Trave bietet ab 2026 mit seinem modernisierten Tagungsbereich noch bessere Bedingungen für Businessgäste. Neben neuen schallgedämmten Trennwänden, hochwertigen Teppichen und komfortablen Konferenzstühlen erwarten die Gäste modernste Technik, Tageslicht in allen Räumen, flexible Videokonferenzlösungen und zuverlässiges WLAN.

Mit dem neuen Restaurant Tellerwerk läutet das A-ROSA Travemünde eine neue kulinarische Ära ein. Das Bistro-Konzept bringt die norddeutsche Küche zeitgemäß auf den Teller: saisonal, regional und mit Liebe zum Handwerk. Küchenchef Stefan Tischer serviert Klassiker wie Flammkuchen „nordisch“ mit Räucherlachs, Backfisch vom Kabeljau oder Holsteiner Rote Grütze mit Vanilleeis.

