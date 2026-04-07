Vor der ersten geführten Fahrradtour am 19.4 bietet der ADFC Flensburg zwei zweistündige Termine an, bei denen Teilnehmende den Umgang bzw. die Bedienung ihres E-Bikes verbessern können. In der vergangenen Saison konnten wir beobachten, dass der Gebrauch der Schaltung, der elektrischen Unterstützung, Anfahrhilfe etc. bei vielen Radelnden verbessert werden könnte.

Dafür bietet der ADFC am Samstag, dem 11. April, zwei Termine an: 10 – 12 Uhr und 13 – 15 Uhr.

Die Schulung findet auf dem Parkplatz der Uni Flensburg hinter dem Gebäude „Helsinki“ (Auf dem Campus 1a) statt.

Der Besuch des Kurses ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung gebeten unter https://touren-termine.adfc.de oder jurk.fl@gmail.com .

Bei Dauerregen wird die Veranstaltung auf einen späteren Termin verschoben.

Pressemitteilung ADFC Flensburg