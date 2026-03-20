In vielen älteren Eigenheimen wird aktuell nicht nur über Sanierung gesprochen – es wird konkret geplant. Die alte Heizung ist in die Jahre gekommen, die Energiepreise entwickeln sich unberechenbar, gleichzeitig steigt der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit und Klimafreundlichkeit. Der Umstieg auf eine Wärmepumpe gilt als zukunftssichere Lösung. Und: Auch in Bestandsgebäuden kann das funktionieren – wenn einige Dinge beachtet werden.

Der Unterschied zum Neubau liegt vor allem in der Ausgangslage. Während dort bereits mit Flächenheizungen und exzellent gedämmten Hüllen gearbeitet wird, bringen Altbauten oft ein anderes energetisches Profil mit: kleinere Heizkörper, punktuelle Schwachstellen in der Gebäudehülle, ein veraltetes Regelungssystem. Doch das muss kein Hinderungsgrund sein – im Gegenteil. Viele Häuser lassen sich mit überschaubarem Aufwand so vorbereiten, dass eine Wärmepumpe effizient arbeiten kann.

Wichtig ist eine ehrliche Einschätzung: Welche Heizleistung wird wirklich gebraucht? Wo kann die Vorlauftemperatur gesenkt werden? Welche Sanierungsmaßnahmen zahlen besonders stark auf die Effizienz ein? In vielen Fällen reichen gezielte Verbesserungen – etwa ein hydraulischer Abgleich, größere Heizflächen oder der Austausch einzelner Fenster. Auch die Kombination mit einer Photovoltaikanlage kann neue Spielräume eröffnen und die Betriebskosten senken.

Weil jedes Haus anders ist, lohnt sich eine individuelle Beratung. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale unterstützt dabei, die passende Wärmepumpenlösung zu finden – auf und des tatsächlichen Bedarfs. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern um Planungssicherheit: Ist eine Luftwärmepumpe realistisch? Gibt es Fördermöglichkeiten? Wie verlässlich ist das vorliegende Angebot?

Ein besonderer Vorteil: Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet einen kostenfreien Angebotsvergleich. Hausbesitzer:innen können bis zu drei Angebote von Fachfirmen einreichen. Preisbestandteile und geplanten Leistungen werden von Fachleuten geprüft und in einem strukturierten Beratungsgespräch erläutert. Das hilft, Unterschiede zwischen Angeboten besser zu verstehen, versteckte Kosten zu erkennen und die richtige Entscheidung zu treffen.

Dass Wärmepumpen gefördert werden, ist bekannt. Doch damit diese Förderung greift, müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein – etwa hinsichtlich Effizienz, Kältemittel und Kombination mit weiteren Maßnahmen. Wer sich frühzeitig mit der Systemwahl beschäftigt, kann nicht nur langfristig sparen, sondern auch Fördermittel gezielt nutzen. Auch hier begleitet die Energieberatung der Verbraucherzentrale anbieterneutral und verlässlich durch den Entscheidungsprozess.

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