Landhausdielen in der Küche oder Parkett im Wohnzimmer – Holz als Fußboden ist auch nach Jahrhunderten sehr beliebt. Das natürliche Material gilt als wohngesund und robust. Doch die warme und wohnliche Ausstrahlung braucht eine regelmäßige Pflege.

Ob geölt, gewachst oder lackiert: Die richtige Reinigung und Pflege von Holzböden ist wichtig, um lange ihre natürliche Wertigkeit zu erhalten. Mit einigen Tricks gelingt dies leicht. Wer täglich die Böden entstaubt, beugt Kratzern und kleinen Oberflächenschäden vor. Einmal wöchentlich ist Wischen angesagt. Dabei gilt: wenig Wasser und nur spezielle Holzreinigungsmittel verwenden. Am besten gelingt das nebelfeuchte Wischen mit speziellen Reinigungswerkzeugen wie dem Spray Mop von Bona.

Jeder Sprühstoß bringt nur so viel Reinigungslösung auf den Boden, wie notwendig ist, um ihn sicher und schonend, in Verbindung mit einem speziellen Mikrofaser-Reinigungspad von Bona zu säubern. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch lästiges Bücken und Auswringen. Das moderne All-in-One-System gibt es für versiegelte und geölte Holzböden.

Je nach Beanspruchung braucht der Boden dann lediglich im Laufe der Zeit eine Erfrischungs-Kur. Bei versiegelten Parkettböden eignet sich ein Parkett Polish, das die Lackschicht schützt und Mikrokratzer ausgleicht. Für geölte Böden gibt es spezielle Öl-Refresher oder Pflegeöle. Vor allem in Räumen, wo die Gefahr von Wasserspritzern hoch ist, erhält der Boden so eine zusätzliche Schutzschicht, was die Lebensdauer deutlich verlängert.

Weitere Informationen zur Pflege von Holzböden gibt es online unter www.bona.com.

txn-Foto: Bona