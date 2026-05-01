Häuser mit Flachdach sind zeitlos schön, bestechen durch ihre klaren Formen und gelten wieder als Inbegriff moderner Architektur. Darüber hinaus kann ein Flachdach begrünt werden und so den Wohnraum bis an die frische Luft erweitern – von der wildwachsenden begrünten Fläche bis zum begehbaren Dachgarten mit Terrasse ist hier vieles möglich. Die Kosten dafür muss der Hausbesitzer nicht allein tragen. Denn naturnahe Gründächer sind ökologisch wertvoll und werden deswegen staatlich gefördert. Wer ein Gründach im Rahmen einer Dachsanierung anlegt, kann einen Zuschuss durch die BAFA oder einen KfW-Förderkredit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es in den einzelnen Bundesländern eine Vielzahl von Förder-Programmen.

Die Gründe liegen auf der Hand: Gründächer verbessern das Stadtklima nachhaltig, tragen zur Luftreinhaltung bei, entlasten die Kanalisation und senken als natürliche Wärmedämmung den Heizenergieverbrauch. Wer über eine Dachbegrünung nachdenkt, sollte sich frühzeitig mit einem Fachbetrieb in Verbindung setzen. Die Experten kennen sich nicht nur mit den Fördermöglichkeiten bestens aus, sondern nutzen hochbelastbare Schutz- und Dränagesysteme wie Delta-Terraxx von Dörken als Flächendränage unter dem Pflanzsubstrat.

Die Spezialbahn lässt sich dank der selbstklebenden Überlappungsränder schnell und einfach verlegen. Sie besteht aus zwei Schichten. Eine Noppenbahn leitet überschüssiges Regenwasser zuverlässig ab und schützt so dauerhaft vor Staunässe. Damit die rund 9 mm hohen Noppen nicht zuschlämmen, werden sie von oben durch ein aufkaschiertes Geotextil geschützt, das als Filtervlies funktioniert und so die Funktionssicherheit der Dränage dauerhaft sicherstellt. Das Pflanzsubstrat für die Begrünung kann direkt auf dem Vlies aufgebracht werden. Weitere Informationen über die sichere Abdichtung von Gründächern unter www.doerken.de oder im Dachdecker-Fachbetrieb vor Ort.

Foto: Dörken/txn