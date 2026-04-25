Im Rahmen der Frühjahrs-Jazztage in der Bergmühle erwartet euch unter anderem das Quintett Baltic Jazz Breeze, das ein stilistisch stimmiges Repertoire entwickelt hat. Die fünf Musiker präsentieren auch weniger bekannte Entdeckungen aus dem Bereich des Fusion-Jazz, die – mal funky, mal rockig, mal swingend – interessante Farben in das Spiel der Band bringen. Dazu gehören Kompositionen von Pat Metheny, Dave Samuels, Winton Felder oder Pat Martino. Außerdem stehen Konzerte von Flamingos of Birdland und Nina Reloaded an. An Tag eins der Jazztage findet die Veranstaltung „Jazz in der Mühle“ statt.

Mittwoch, 29.04.2026, 20.00 Uhr: Jazz in der Mühle

Donnerstag, 30.04.2026, 20.00 Uhr: Flamingos of Birdland

Freitag, 01.05.2026, 20.00 Uhr: Baltic Jazz Breeze

Samstag, 02.05.2026, 20.00 Uhr: Nina Reloaded

Bergmühle, Flensburg