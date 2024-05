Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie auch das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht!?! Eben feierten wir noch Ostern, das Pfingstfest ist mittlerweile auch schon seit gut zwei Wochen Geschichte. Jetzt beginnt in wenigen Tagen bereits der meteorologische Sommer, am 1. Juni 2024. Der kalendarische Sommeranfang lässt noch knapp drei Wochen länger auf sich warten; den erleben wir am 20. Juni – mit dem gleichzeitig längsten Tag des Jahres! Sommerliches Feeling konnten wir auch bereits seit Mitte Mai entwickeln, denn die Temperaturen kletterten teilweise sogar schon über die 20-Grad-Marke.

Im Wonnemonat Mai belasteten erneut teilweise saftige Preissteigerungen unsere Haushalte – die privaten wie die öffentlichen. Auf dem ganzen Kontinent steht bald eine Wahl an: Am 9.6. findet die Europa-Wahl statt, für uns im Norden übrigens die einzige politische Wahl des Jahres. Die Stadt Flensburg zeigt sich in diesen Wochen in Sachen Zukunftsplanung als die „Unvollendete“: Größere und schon länger geplante Bauprojekte „kommen nicht aus dem Quark“, sei es der Umbau am Hafermarkt, sei es die Brache um den alten „Edeka“-Markt in der Neubau, oder schließlich der angedachte Umbau des Sanierungsgebietes „Hafen-Ost“.

Der Juni bringt uns keine weiteren Feiertage mehr, die sind in 2024 bereits alle im Monat Mai datiert gewesen. Dennoch ist ordentlich was los in Flensburg, so feiern „unsere“ Dänen das diesjährige Arsmode, neben der normalen EM im Fußball gibt es hier oben im Norden, die „Europeada“, vom 30.06. bis zu den Finals Anfang Juli in Weiche. Am 23.06.lädt die Stadt Flensburg ein zum Jahresempfang ins Flensburger Stadion, am gleichen Wochenende findet rund um den Nordermarkt das „Kiezsommerfest“ statt – eine Event für die ganze Familie. Weitere Veranstaltungen entnehmen Sie bitte unserem Veranstaltungskalender. Die Schüler und ihre Angehörigen müssen sich in Sachen „Urlaub“ noch etwas gedulden, denn die lang ersehnten Sommerferien beginnen in Schleswig-Holstein erst am 22.07.2024!

Im nationalen Sport sind bereits fast alle Entscheidungen gefallen und die Saison 2023/2024 liegt in den letzten Zügen. Die Fußballer sind praktisch fertig, auch deshalb, weil die heimische EM ab 14.06. alle Fußballfans hierzulande in Atem halten dürfte. Schleswig-Holstein mischt dank Holstein Kiel in der kommenden Spielzeit erstmals in der 1. Bundesliga mit, Holstein ist wie auch das weitere Nordlicht FC St. Pauli aufgestiegen! Die Handballer der SG haben in diesen Tagen das Final Four der European League bestritten (nach unserem Redaktionsschluss), in der Bundesliga werden sie wohl als Dritter die Saison beenden. Die Regionalliga-Kicker des SC Weiche Flensburg 08 haben eine sehr enttäuschende Saison hingelegt, im schlechtesten Fall müssen sie sogar noch in die Oberliga Schleswig-Holstein absteigen!

Sie, liebe Leser, haben sich fleißig an der Wahl des SG-Handballers des Jahres 2024 beteiligt, dafür vielen Dank! Im Juni-Heft präsentieren wir Ihnen wie gewohnt bemerkenswerte Persönlichkeiten unserer Region, neben Geschichten und Informationen zu hiesigen Institutionen. Die Veranstaltungstipps und die obligatorischen Termine für den kommenden Monat runden den Inhalt des Magazins ab.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Ausgabe erneut ein abwechslungsreiches und interessantes Monatsmagazin zum Lesen und Stöbern zur Verfügung gestellt haben!

Ihr Team vom Flensburg Journal wünscht einen friedlichen, sommerlichen und entspannten Juni 2024!

