Jubiläum und Eröffnungsfest am 24. April

Das Spielmobilteam der Stadt Flensburg lädt alle großen und kleinen Kinder zum Spielmobil-Eröffnungsfest am Freitag, 24. April, ein. Das ist in diesem Jahr aber nicht der einzige Grund zu feiern: Denn das Spielmobil wird 40 Jahre alt.

Auch Erwachsene kennen bestimmt das orangefarbene und bunt beklebte Fahrzeug. Woche für Woche ist es zwischen April und September mit dem Team und Spielutensilien, darunter Reifen, Rolltonnen und Großbrettspiele, an Bord unterwegs und fährt Spielplätze im gesamten Stadtgebiet an. Dort sowie auf Stadtteilfesten lädt es zu sozialpädagogischen Spielaktivitäten ein. Der Fahrplan ist online auf der Website der Stadt zu finden (flensburg.de) und wird auch in gedruckter Form verteilt.

Das Saison-Eröffnungsfest am 24. April beginnt um 14.30 und endet um 17.30 Uhr. Auf dem Kinderspielplatz am Wasserturm im Volkspark warten dann Attraktionen wie Hüpfburg, Rollbahn und Großspielgeräte sowie Aktionen wie traditionelles Drechseln auf die Gäste. Außerdem gibt es Kreativangebote und Stockbrot.

Drei kostenlose Shuttlebusse für Kinder und Eltern fahren zum Eröffnungsfest und nach der Veranstaltung in umgekehrter Folge wieder zurück.

Hier sind die Fahrzeiten und Routen der drei kostenlosen Shuttlebusse:

Bus 1

14.00 Uhr HST Lundweg

14.10 Uhr HST Adelby Schule

14.20 Uhr HST Brahmstraße

14.30 Uhr HST Marrensberg/Eibenweg

14.40 Uhr HST Twedter Plack

14.50 Uhr Wasserturm

Um 17.30 Uhr fährt dieser Bus auf umgekehrtem Weg zurück.

Bus 2

14.00 Uhr HST Falkenberg

14.10 Uhr HST Lilienthalstraße

14.15 Uhr Jägerweg

14.20 Uhr Graf-Zeppelin-Str. / Kita

14.25 Uhr HST Exe-Richtung Stadt

14.35 Uhr HST Deutsches Haus

14.40 Uhr HST Schulgang

14.50 Uhr Wasserturm

Um 17.30 Uhr fährt dieser Bus auf umgekehrtem Weg zurück.

Bus 3

14.00 Uhr HST Waldstraße

14.05 Uhr HST Harrisleer Kreuz

14.10 Uhr HST Am Katharinenhof

14.15 Uhr HST Bauerlandstraße

14.20 Uhr HST Am Lachsbach

14.25 Uhr HST Junkerhohlweg

14.30 Uhr HST Nordertor

14.35 Uhr HST Schiffbrücke

14.45 Uhr Wasserturm

Das Spielmobil organisiert übrigens mit vielen Partnern auch den Ferienpass der Stadt im Sommer, beteiligt Kinder, Eltern und Anwohner, wenn Spielplätze neugestaltet werden, und ist für die Planung von Spielräumen im Stadtgebiet zuständig.

Foto: Envato.com