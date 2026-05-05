Fachschule für Seefahrt Flensburg – einzigartig in Schleswig-Holstein

Deutschlands Wohlstand und Versorgungssicherheit hängen unmittelbar von freien Seewegen und damit einer leistungsfähigen Handelsflotte ab. Rund zwei Drittel aller Exporte und Importe laufen über See. Mit etwa 290 Reedereien und rund 1.800 Schiffen ist Deutschland aktuell die sechstgrößte Schifffahrtsnation der Welt und im Containerschiffsbereich sogar auf Rang drei. Die Handelsflotte ist damit das Rückgrat der Wirtschaft und zugleich Garant für die Versorgung der Bevölkerung. Reedereien sichern aber nicht nur den täglichen Warenverkehr, sondern übernehmen im Krisenfall auch eine strategische Rolle: Sie transportieren militärische Ausrüstung, Rohstoffe und lebenswichtige Güter. Auf diese Fähigkeiten ist Deutschland dringend angewiesen. Die aktuelle Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran hat somit auch gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft – wie uns die Preissteigerungen deutlich vor Augen führen.

Dipl. Ing. Sven Hagedorn, Schulleiter

In absehbarer Zukunft wird die deutsche Handelsschiffflotte ihre hohe Wichtigkeit für uns folgerichtig beibehalten, somit sind auch die Arbeitsplätze in der Handelsschifffahrt auf lange Sicht zukunftssicher.

Die Flensburger Seefahrtschule – einzigartig in unserem Bundesland

„Wir sind die Seefahrtschule mit einem der modernsten Schiffsführungs-Simulatoren in Deutschland“, erzählt uns Sven Hagedorn, der Leiter der hiesigen „Fachschule für Seefahrt“. Nicht nur auf den genannten Schiffsführungs-Simulator darf man zu Recht stolz sein, sondern das gesamte „Maritime Zentrum“ auf dem Campus-Gelände an der Kanzleistraße ist durchaus beeindruckend. Neben dem genannten Prunkstück ist aber auch der Maschinenraumsimulator erwähnenswert, der im Sommer 2021 komplett erneuert wurde. Somit stehen neben komplexen Propulsionssystemen auch „Dual-Fuel“ bzw. dieselelektrische Antriebe mit Abgasreinigung für die Unterrichtung und praktische Ausbildung zur Verfügung. Und Sven Hagedorn ergänzt: „Unsere Ausbildung ist praxisnah und authentisch. Das zeichnet uns aus: Neben erfahrenen Ausbildern mit Befähigungszeugnis (sprich: seemännisch erfahrene Kapitäne, Wachoffiziere usw.) stehen moderne Ausbildungsverfahren, moderne praxisnahe Labore und nicht zuletzt Partnerschaften mit namhaften Reedereien und maritimen Industriebetrieben zur Verfügung.“

Geschichtliche Entwicklung

Die Fachschule für Seefahrt Flensburg entwickelte sich aus der 1886 gegründeten königlich kaiserlichen „See-Dampfmaschinisten-Schule“. Die entstand als Reaktion auf den Bedarf an technischem Personal für Dampfschiffe und wurde später zur Ingenieursschule für Schiffsbetriebstechnik, die 1970 in die Fachhochschule Flensburg integriert wurde. Die historischen Gebäude aus der Gründungszeit liegen etwas außerhalb des heutigen Campus-Geländes nahe dem Stadtzentrum, z. B. in der Straße Munketoft, gegenüber der Flensburger Brauerei. Der entscheidende Wendepunkt erfolgte durch die Gründung der Fachhochschule Flensburg, welche die Ausbildung akademisierte und den Weg für eine Erweiterung über die reine Schiffstechnik hinaus ebnete.

Im Instructor-Raum mit den angehenden nautischen Wachoffizieren

Heutiges Profil

Die Fachschule für Seefahrt Flensburg ist nunmehr seit einigen Jahren eine anerkannte und hoch moderne Ausbildungseinrichtung, die zudem eng mit der Hochschule Flensburg als Maritimes Zentrum Flensburg zusammenarbeitet. Sie bietet spezifische Ausbildungen für den nautischen und technischen Dienst an, darunter:

• Nautische/r Wachoffizier/in

• Technische/r Wachoffizier/in

• Kapitän/in in der nationalen Fahrt (BRZ 100)

• Nautische/r Wachoffizier/in (küstennahe Fahrt BRZ 500)

• Schiffsmaschinist/in

Die Ausbildung fokussiert sich auf die Anforderungen der modernen Seefahrt und fördert den Praxisbezug durch die Nutzung moderner Simulatoren.

Training auf der Brücke der „MS Flensburg“ im Maritimen Zentrum: Jean-Marc Jacobi (links) steuert, Jonas Deuter funkt

Berufe mit besten Aufstiegschancen

Die genannten Berufszweige können auf der Fachschule für Seefahrt auch ohne ein Studium und der dafür nötigen Hochschulreife (Abitur) erworben werden. Mit einem Mittleren Schulabschluss, deutschen Sprachkenntnissen auf B2-Niveau und einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zur Schiffsmechanikerin/zum Schiffsmechaniker oder der Erfüllung einer gleichwertigen Zulassungsvoraussetzung können Schüler hier ausgebildet werden als Nautische Wachoffizierin / Nautischer Wachoffizier oder Technische Wachoffizierin / Technischer Wachoffizier.

Mit einem Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, deutschen Sprachkenntnissen auf B1-Niveau und einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zur Schiffsmechanikerin / zum Schiffsmechaniker oder der Erfüllung einer gleichwertigen Zulassungsvoraussetzung können Schüler zudem ausgebildet werden als Kapitänin / Kapitän nationale Fahrt BRZ 100, Nautische Wachoffizierin / Nautischer Wachoffizier küstennahe Fahrt BRZ 500 oder als Schiffsmaschinistin / Schiffsmaschinist.

Im modernen Kontrollraum

Aktuell sind etwa 70 Schüler in der Ausbildung. Die beruflichen Perspektiven sind mehr als gut für alle Absolventen der Fachschule. Heutzutage liegt die durchschnittliche Seezeit (sprich: Einsatz an Bord eines Schiffes) nach erfolgter Ausbildung und Patentübergabe bei etwa 5 Jahren; anschließend haben Interessierte beste Aussichten, einen attraktiven Arbeitsplatz an Land oder aber landnah zu bekommen – etwa als Lotse, als Kanalsteurer, bei einer Behörde oder auch bei der Wasserschutzpolizei oder dem See-Grenzschutz, bei Klassifikationsgesellschaften, Kraftwerken oder Motorenherstellern.

Service für interessierte Schüler

Gern können sich hiesige Lehrer und/oder Schulklassen, die sich nach Perspektiven für ein späteres Berufsleben umsehen, um Termine für eine Führung durch das Maritime Zentrum Flensburg bemühen (Kontakt siehe unten). Es gibt sogar die Möglichkeit, in den Schulferien bei deutschen Reedereien ein Praktikum durchzuführen, etwa in einem sogenannten „Ferienfahrer-Programm“ (Lust auf „Meer“ – unser Ferienfahrer-Programm – VDR). Auch für diese Alternative geben die Ausbilder der Fachschule für Seefahrt gerne entsprechendes Infomaterial weiter.

Das „Flensburg Journal“ bedankt sich bei Dipl. Ing. Sven Hagedorn für eine beeindruckende und höchst interessante Führung durch die „Fachschule für Seefahrt“.

Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die diese einheimische Fachschule für angehende „Seefahrer“ zu bieten hat!

Kontakt

Dipl.-Ing. Sven Hagedorn

Fachschule für Seefahrt Flensburg

Kanzleistraße 91-93, 24943 Flensburg

Telefonnummer: +49 461 805 1900

FS-Seefahrt@schule.landsh.de

www.seefahrtschule.eu

Die Fachschule besuchte Peter Feuerschütz

Fotos: Fachschule für Seefahrt, Andreas Sawitzki

Titelfoto: envato.com