Im Altbau zu wohnen hat Charme – aber oft auch Schattenseiten: Zugige Fenster, hohe Heizkosten, störende Straßengeräusche oder muffig feuchte Raumluft beeinträchtigen das Wohngefühl. Wer den Altbau modernisieren will, sollte bei den Fenstern beginnen. Denn sie spielen nicht nur eine zentrale Rolle für die Energieeffizienz, sondern prägen maßgeblich den Wohlfühlfaktor in den Räumen und die Nachhaltigkeit des gesamten Gebäudes.

Veraltete Fenster lassen viel Energie ungenutzt entweichen. Gleichzeitig sorgen verzogene Rahmen und spröde Dichtungen für Kältebrücken, Kondenswasser oder unkontrollierte Dauerlüftung. Moderne Kunststofffenster mit Mehrkammerprofilen in Klasse-A-Qualität und hochwertiger Dreifachverglasung setzen hier einen spürbaren Kontrast: Sie sorgen für ausgeglichene Raumtemperaturen, vermeiden Zugluft – und dämmen deutlich besser gegen Außenlärm. Der Unterschied wird im Alltag sofort spürbar. Räume bleiben konstant temperiert, es zieht nicht mehr, das Raumklima fühlt sich angenehmer an.

Dabei geht es längst nicht nur ums Energiesparen. Eigenheimbesitzer, die auf moderne Kunststofffenster setzen, treffen auch eine Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit – im Sinne der Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft. Kunststofffensterprofile lassen sich nahezu vollständig recyceln. Der Hersteller von Kunststofffensterprofilen Veka hat dafür geschlossene Rücknahmesysteme aufgebaut: Ausgebautes Altmaterial wird sortenrein aufbereitet, zu Rezyklat verarbeitet und wieder in neue Fensterprofile überführt. Dieser Prozess lässt sich mehrmals wiederholen – was einer rechnerischen Nutzungsdauer von bis zu 280 Jahren im Materialkreislauf entspricht.

Das bedeutet: Ein Kunststofffenster ist heute nicht mehr einfach nur ein Produkt – es ist Teil eines geschlossenen Systems. Und es trägt aktiv zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. Denn durch die Wiederverwendung von Altmaterial werden Energie und Rohstoffe eingespart, die bei der Neuproduktion von PVC ansonsten erforderlich wären. Ein Fenstertausch im Altbau ist also nicht nur eine technische Notwendigkeit – er ist ein wirkungsvoller Hebel, um das Wohnen zukunftsfähig, komfortabel und ressourcenschonend zu gestalten. Besitzer von Altbauten, die besser wohnen möchten, sollten dort ansetzen, wo Komfort, Energieeinsparung und Nachhaltigkeit

txn-Foto: AdobeStock_Angelov/Veka