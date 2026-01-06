Normal & die Ticking Clock + Neues vom Känguru

Auf dieser Tour liest euch Marc-Uwe aus seiner brandneuen Graphic Novel „Normal & die Ticking Clock“ vor. Mit Bildern auf der Leinwand und Sounds und so. Fast wie ein Film, aber nicht so stressig, weil sich die Bilder nicht bewegen. Dafür witziger. Worum geht’s? Stell dir eine Welt vor, in der alle Superkräfte haben. Alle außer dir. Übrigens: Zeichner Florian Biege und Co-Autor Jan Cronauer sind auch dabei und machen Live-Zeichnungen beziehungsweise Quatsch. Davor, danach und dazwischen liest Marc-Uwe immer mal wieder Neues vom Känguru vor. Das ist alles mindestens so witzig, wie es sich anhört.

Sonntag, 18.01.2026, 19.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg

Foto: Sven_Hagolani