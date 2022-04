Drum sei verrückt und probier`s mal aus!

Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Und nah am Stadtrand von Flensburg liegt die speziell dafür für diesen Sport ausgerichtete Eisstockbahn des Sportvereins Adelby.

Das Tolle daran ist, dass es keine kalten Füße zu verzeichnen gibt, da es sich hier um eine ganzjährig betriebene Asphaltbahn auf dem Außengelände des Sportplatzes handelt.

Wer also taktisches Geschick an den Tag legt, für wen Präzision eine wichtige Rolle spielt und wer es liebt, sich an der frischen Luft zu bewegen, für den ist diese Sportart genau das Richtige … die oder der wird „Eisstock“ lieben!

Worum geht es bei dieser Mannschaftssportart?

Beim Eisstockschießen treten zwei Teams gegeneinander an, jeweils besetzt mit vier Spielern. Ziel ist es, die eigenen Stöcke möglichst nah an die sogenannte Daube zu platzieren, die sich in der Mitte des Spielfeldes befindet. Das Spielfeld, auch „Haus“ genannt, ist eine begrenzte Fläche. Zu einem Spiel gehören zwei Felder, die sich gegenüber liegen. Wenn alle Spieler geschossen haben, ist eine Kehre beendet und die Seite wird gewechselt. Insgesamt sind sechs Kehren vorgesehen. Gezählt werden nun die Stöcke, die am nächsten zur Daube liegen. Gegnerische Stöcke können natürlich aus dem Feld geschossen werden! Erreicht man das Zielfeld nicht, sind Strafpunkte fällig. Auch im Stocksport gibt es einen Mannschaftsführer, genannt „Moar“. Er gibt Spielanweisungen, bestimmt die Taktik und übernimmt gleichzeitig die Verantwortung.

Dies ist natürlich nur eine kleine vereinfachte Erklärung zu dieser überaus interessanten Sparte. Vergleicht man diesen Sport mit einem Brettspiel, so ist es durchaus eine Kombination aus „Mensch ärgere dich nicht“, wenn der Gegner deinen gut platzierten Stock aus dem Feld geschossen hat, und dem „Schachspiel“, da jeder nächste Schritt bzw. Schuss für sich geschickt durchdacht werden muss. Viele Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle:

Wie ist die Bodenbeschaffenheit? trocken oder nass

Welche Platte wähle ich für den Stock? eine schnelle oder langsame

Wie viele Stöcke sind insgesamt noch im Spiel …usw.

Hinter dieser exotischen Sportart verbirgt sich in der Tat eine kleine Wissenschaft für sich, die unheimlich spannend ist und viel Freude bereitet, wenn man nach ein paar Trainingseinheiten erst einmal hinter die Eisstockfinessen gekommen ist. Der Bewegungsablauf ähnelt dabei dem vom Kegeln oder Bowling. Der Stock an sich ist zwischen 3 und 4 kg leicht und durch die Pendelbewegung gut „händelbar“ und in Schwung zu versetzen, um die benötigten Weiten zu erzielen.

Eisstockschießen beim SV Adelby

Der aktuelle Mannschaftskader des SVA besteht derzeit aus fünf Damen und zwei Herren. Eine gute Mischung aus Neueinsteiger und langjährig erfahrenen Spielern macht dabei den Reiz aus und sorgt für einen harmonischen Spielbetrieb, bei dem der Spaß auch nicht zu kurz kommt.

Als „echte Naturburschen“ trainieren die Spieler und Spielerinnen das ganze Jahr über draußen auf der Eisstockschützenbahn des SV Adelby, Ring-straße 7, Flensburg.

Ab April findet das Training dienstags und freitags von 18:00 – 19:30 Uhr statt, in der dunkleren Jahreshälfte dienstags und samstags von 14:30 – 16:00 Uhr.

Neben dem beliebten Gästeschießen (z. B. bei Betriebsausflügen, Teamfindungen) kann selbstverständlich auch jederzeit ein Probetraining absolviert werden.

Wir, die Eisstocksparte des SV Adelby, freuen uns, wenn ihr gemeinsam mit uns Gefallen an dieser ungewöhnlichen Sportart im Norden findet. Gern darf auch die Jugend vom Computer auf die Eisstockbahn gelockt werden, da uns die Nachwuchsförderung sehr am Herzen liegt. Nähere Informationen erhaltet ihr auf unserer Homepage: www.sportverein-adelby.de oder auch gern bei unserem Spartenleiter Heiko Kaletta 0461 40307642.

