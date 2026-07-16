Badausbau

Unter warmem Duschwasser entspannt den Tag ausklingen lassen oder morgens erfrischt vom prickelnden Brausebad in den Tag starten: Duschen ist für viele mehr als nur eine Waschroutine. Wird dabei beispielsweise mit wechselnden Wassertemperaturen geduscht, regt das den körpereigenen Kreislauf und die Durchblutung an – also ein echter Gesundheitskick. Doch nur wer sich in seinem Duschbad auch wohlfühlt, erzielt den gewünschten Wellness-Effekt. Moderne Badgestaltung hat neben optisch ansprechenden Möbeln und Farben auch viel mit dem Thema Sicherheit zu tun. Im Trend liegen deswegen funktional- und offen gestaltete Duschzonen mit bodengleichem Einstieg ohne Stolperfallen. Die Fliesen des Badezimmers können entweder nahtlos weitergeführt werden oder akzentuiert die Duschfläche betonen. Auf jeden Fall sollten sie rutschfest sein.

Ob nun das Wasser mittig ablaufen oder dezent über einen Linienablauf an der Seite abfließen soll – wichtig ist ein dauerhaft dichter und sicherer Bodenaufbau. Fachhandwerker nutzen dafür vorgefertigte Trockenbau-Elemente, die sich einfach verlegen lassen und sozusagen als komplettes System die gesamte Bodenfläche samt Duschzone abdichten und stabilisieren. Das durchdachte Bodenablauf-System fermacell Powerpanel TE bietet nicht nur widerstandsfähige und dennoch leicht zu verarbeitende Fußboden-Bauplatten aus Leichtbeton, sondern auch Duschelemente in verschiedenen Größen mit dazu passender Ablaufgarnitur oder dem neuen Gefälle-Set 2.0. Das Besondere: Die Ablauf-Platten neigen sich mit circa zwei Prozent Gefälle zur Ablauföffnung und weisen dem Duschwasser konsequent seinen Weg. So lässt sich die gesamte Bodenfläche mit wenigen Arbeitsschritten als planer Untergrund für Fußbodenheizung, Fliesen oder Linoleum vorbereiten. Weitere Informationen gibt es online unter www.fermacell.de.

txn-Foto: James Hardie Europe