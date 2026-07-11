Look Good Feel Better Patientenprogramm gibt Hilfe zur Selbsthilfe

DKMS bietet kostenfreie Kosmetikseminare für Krebspatientinnen im Malteser Förderklinikum St. Katharina in Flensburg an

Rund 230.000 Frauen erkranken jährlich in Deutschland an Krebs. Die Therapie ist nicht nur leidvoll und kräftezehrend, sondern sorgt oftmals auch für temporäre Veränderungen des Aussehens. Hautirritationen, Haarausfall oder der Verlust von Wimpern und Augenbrauen beeinträchtigen nicht nur das Wohlbefinden sondern auch das Selbstbewusstsein. Hilfe zur Selbsthilfe erhalten betroffene Frauen und Mädchen in den Look Good Feel Better Kosmetikseminaren der DKMS.

In den rund 2-stündigen Workshops erlernen die Teilnehmerinnen von professionellen Kosmetikexpert:innen, wie sie mit den äußeren Veränderungen richtig umgehen und diese optimal kaschieren können. So erhalten sie beispielsweise Tipps zur Reinigung und Pflege der häufig sehr angegriffenen und empfindlichen Haut. Sie erfahren, wie sie Hautirritationen und Rötungen abdecken und ihre Haut mithilfe von Make-up und Rouge wieder zum Strahlen bringen. Sie üben unter Anleitung der geschulten Kosmetikprofis ihre Augenbrauen nachzuzeichnen, Wimpern anzudeuten und ihren Lippen Farbe zu verleihen. Darüber hinaus erlernen sie verschiedene Tuchbindetechniken. Insgesamt zwölf Pflege- und Kosmetikschritte umfasst das Seminar. Ziel ist es, den Teilnehmerinnen mehr Selbstbewusstsein und Lebensmut zu schenken, um damit ihren Heilungsprozess positiv zu beeinflussen.

Nächstes Look Good Feel Better Kosmetikseminar in Flensburg am 22.07.2026

Das nächste Look Good Feel BetterKosmetikseminar der DKMS findet am 22. Juli 2026 um 15.00 Uhr im Malteser Förderklinikum St. Katharina statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ausschließlich Patientinnen, die sich in einer Krebstherapie befinden, vorbehalten. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Jede Teilnehmerin erhält eine Tasche mit hochwertigen Kosmetikprodukten, mit denen die verschiedenen Schminkschritte im Seminar geübt und auch anschließend im Alltag umgesetzt werden können. Bei den Produkten handelt es sich ausnahmslos um Spenden unterschiedlicher Kosmetikhersteller. Patientinnen, die nicht an einem Live-Seminar teilnehmen können oder möchten, haben die Möglichkeit, alternativ an einem virtuellen Look Good Feel Better Kosmetikseminar teilzunehmen.

Anmeldung unter lookgoodfeelbetter.de/seminare

Pressemitteilung DKMS Donor Center gGmbH

Foto: DKMS