Massivholz wird im Garten und auf der Terrasse gern eingesetzt – ob für Tische und Gartenstühle, Zäune oder Bodenbeläge. Das natürliche Material ist dabei rund um die Uhr der Witterung ausgesetzt. Aber nicht nur Feuchtigkeit und Wind machen dem Holz zu schaffen: Auch die Sonnenstrahlen sind auf Dauer eine erhebliche Belastung.

Die aggressive UV-Strahlung der Sonne zersetzt vor allem das holz­eigene Lignin. „Deshalb verlieren Möbel und Terrassen ihre warme Färbung, sie vergrauen und altern schneller“, erläutert Rüdiger Weil von Bona, dem schwedischen Spezialisten für Holzpflege. Es ist daher notwendig, Holz im Außenbereich präventiv zu schützen. Experten raten, das Material zweimal jährlich sanft zu reinigen und danach zu imprägnieren. Empfehlenswert sind natürliche Öle mit UV-Blocker. Das Bona Home Terrassen-Öl beispielsweise nutzt modifizierte Pflanzenöle, die tief ins Holz eindringen. Es wird dünn aufgetragen, denn die üblichen Garten-Harthölzer nehmen weniger Öl auf. Was nach wenigen Minuten nicht eingezogen ist, wird einfach abgewischt und trockengerieben. Danach sind die Holzporen mit Öl ausgefüllt und besser vor Feuchtigkeit geschützt. Dadurch haben Algen und Moose weniger Chancen sich festzusetzen, auch das Reißen des Holzes wird vermindert. Gleichzeitig wird das Holz optimal vor ausbleichenden UV-Strahlen geschützt. Nach dem Einölen sehen Holzterrassen und Möbel wieder wie neu aus – und widerstehen der Witterung deutlich besser.

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