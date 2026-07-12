Sommermonate und Motorradfahren gehören einfach zusammen. Egal ob klassische Straßenmaschine, Enduro oder E-Motorrad: Wer die Freiheit auf zwei Rädern genießen will, sollte sich auf gute Ausrüstung verlassen können. Hochwertige Schutzkleidung ist für Motorradfahrende unverzichtbar, geht aber oft ins Geld. Schnell kommen dafür einige Tausend Euro zusammen.

Ein besonderes Merkmal der HUK-COBURG Motorrad-Versicherung: Bei einem Kaskoschaden am Fahrzeug wird auch die dabei in Mitleidenschaft gezogene Motorradschutzkleidung sowie die beschädigten Helme von Fahrerin/Fahrer und des Beifahrenden ersetzt. Damit schützt die Police nicht nur das Bike, sondern auch das, was Bikerinnen und Biker schützt.

Wichtig ist jedoch: Der Schutz greift nur, wenn die Kleidung in Zusammenhang mit einem Schaden am Motorrad beschädigt wird. Wird die Motorradjacke etwa bei einer Pause im Café gestohlen, ist sie nicht versichert.

„Die Mitversicherung gilt für typische Ausrüstungsstücke wie Helm, Jacke, Hose, Handschuhe, Stiefel aber auch für moderne Sicherheitsfeatures wie Rückenprotektoren oder Airbag-Westen“, erläutert Michael Müller, Leiter Kraftfahrtabteilung der HUK-COBURG.

Durch die Mitversicherung der Ausrüstung reduziert die HUK-COBURG das finanzielle Risiko nach einem Kasko-Schadenereignis, zum Beispiel einem selbst verschuldeten Unfall, deutlich. Kundinnen und Kunden müssen ihre Ausrüstungsteile beim Abschluss der Versicherung übrigens nicht gesondert angeben.

Pressemitteilung HUK-COBURG

Bildrechte: HUK-COBURG; Fotograf: HUK-COBURG