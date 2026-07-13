Afrobrasilianische Grooves und mediterrane Leichtigkeit zum Festivalstart
Zum Auftakt der Flensburger Hofkultur entführt das Fünf-Nationen-Sextett AYOM das Publikum im Schifffahrtsmuseum auf eine musikalische Reise über den Schwarzen Atlantik – von Brasilien nach Angola, über Kap Verde bis ins Mittelmeer. Angeführt von der brasilianischen Sängerin und Perkussionistin Jabu Morales verschmelzen tropische und mediterrane Klänge zu einem mitreißenden, tanzbaren Sound. Merengue, Samba, Cumbia, Calypso, Tarantella, Polka …
Nach gefeierten Auftritten beim Fusion Festival und dem Copenhagen Jazz Festival bringt AYOM preisgekröntes Fusion-Feeling nach Flensburg. „Ayom“, der „Herr der Musik“ aus der afrobrasilianischen Mythologie, steht dabei Pate – lasst uns temperamentvoll in eine neue Hofkultur-Saison tanzen!
Freitag, 24. Juli | 20:30 Uhr
Schifffahrtsmuseum
Ticket: 25 € | 12 € (ermäßigt)
Foto: Gal Oppido