Der Krebskompass Flensburg e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, wurde 2018 gegründet, ist der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V. angeschlossen und hat sich auf die Fahne geschrieben, krebskranken Menschen und ihren Angehörigen bzw. Nahestehenden zu helfen, durch fachkompetente Beratung, Unterstützung und Begleitung in psychosozialer- und/oder psychoonkologischer Sicht. Gerade der Personenkreis der Angehörigen und Nahestehenden fühlt sich sehr oft mit ihren Sorgen und Ängsten allein gelassen.

Der Krebskompass Flensburg e.V. finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden und das Geld ist immer knapp! Drei Flensburger Freunde (Gorden Erichsen und die Brüder Lothar und „Wille“ Krickhahn) haben sich zusammengetan, um dieses großartige Engagement für ein Leben mit und gegen den Krebs mit dem Erlös eines Benefizkonzerts zu unterstützen!

Start ist am 11. Oktober 2025 um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) in den Räumlichkeiten der Imagine Bar des Deutschen Hauses in der Friedrich-Ebert-Str. 7 in Flensburg. Der Eintritt ist frei und Spenden sind erwünscht. Durch den Abend führt die Schirmherrin des Vereins, Frau Karin Lorenzen vom NDR. Es gibt umfangreiche Informationen über den Verein als solches und dessen Arbeit. In den Musikacts werden Lina Bó, Lena Mahrt & Ingo Obermöller sowie der Kinderchor Young Voices auftreten. Sämtliche Künstler verzichten auf ihre Gagen zugunsten des Krebskompass Flensburg e. V.

Die Veranstalter freuen sich auf viele neugierige und spenderfreundliche Konzertbesucher!

Pressemitteilung Wilfried Krickhahn