Wohnraumtrend im Bad

Immer mehr Eigenheimbesitzer investieren in die Wohnräume ihrer Immobilie, um den privaten Lebensbereich zu verschönern und attraktiv aufzuwerten. Ganz oben auf der Liste der Modernisierungsmaßnahmen steht aktuell der barrierefreie Ausbau des Badezimmers. Wer dabei auf Trockenbau-Komplettlösungen speziell für den Nassraum zurückgreift, gewinnt in vielen Bereichen: Neben einem verbesserten Schallschutz und einer wirksamen Wärmedämmung lassen sich mit durchdachten Trockenbaulösungen dauerhaft funktionssichere Fußbodenaufbauten schnell und dennoch in hoher Qualität erstellen. Ein weiterer Vorteil ist das geringe Gewicht der Konstruktion.

So sind beispielsweise die exakt aufeinander abgestimmten Elemente der fermacell Powerpanel TE-Serie vom Fachhandwerker leicht zu verlegen und benötigen keine lange Trocknungszeit, sodass die Fliesen oder ein anderer Bodenbelag ohne Zeitverzögerung aufgebracht werden können. Die vorgefertigten Bodenablauf- und Duschelemente gibt es in verschiedenen Größen. Sie bestehen aus zwei wasserfesten Leichtbeton-Platten wobei die obere Platte mit einem ca. zweiprozentigen Gefälle zur Ablauföffnung in der Mitte ausgestattet ist. Wird in der Dusche ein dezenter Linienablauf am Rand gewünscht, kommt als Untergrund das Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0 zum Einsatz. Auch hier schließt das vorgefertigte zweiprozentige Gefälle eine Ungenauigkeit bei der Gefällebildung und damit beim Wasserablauf aus. Und das Wichtigste: Mit beiden Lösungen lassen sich barrierefreie und dauerhaft wasserbeständige Untergründe realisieren, auf denen dann Fliesen oder edler Naturstein verlegt werden können.

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