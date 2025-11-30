Der Nikolaus landet am Flensburger Flugplatz

Der Nikolaus besucht auch in diesem Jahr wieder den Luftsportverein Flensburg e. V. Er kommt, je nach Wetterlage, in seinem offenen Doppeldecker oder mit der Piper aus dem kalten Norden Skandinaviens und landet um 14:00 Uhr auf dem Flugplatz Flensburg-Schäferhaus.

In seinem prall gefüllten Jutesack hat er für alle Kinder, die ihn begrüßen, leckere Schokoladentüten. Weil er in seinem Doppeldecker nicht alle Säcke unterbringen kann, begleitet ihn außerdem sein stark motorisiertes Frachtflugzeug.

Auch sein Akkordeon hat der Nikolaus wieder im Gepäckfach. Gemeinsam mit allen großen und kleinen Gästen singt er dann bekannte Lieder aus der Adventszeit. Für Verpflegung und Heißgetränke wird Mario vom Flughafenrestaurant CroFly sorgen! Die Mitglieder des Flensburger Luftsportvereins freuen sich über viele Besucher!

Sonntag, 07.12.2025, 14.00 Uhr

Flugplatz Schäferhaus, Flensburg

Fotos: Luftsportverein Flensburg e.V.