Zum ersten Mal in diesem Jahr veranstaltet der Förderverein der Stadtbibliothek in Zusammenarbeit mit der Bücherei einen Bücherbasar in der Flensburg Galerie. Angeboten werden zum Preis von jeweils einem Euro eine große Zahl an Büchern aus den Bereichen Belletristik, Kriminalromane, Biographien, Kinder- und Jugendbücher, fremdsprachige Literatur, Fremdsprachenprogramme, Reise- und Fachliteratur. Darüber hinaus kommen Bildbände, DVDs und CDs zum Verkauf. Wegen umfangreicher Löschungen aus dem Bestand der Stadtbibliothek erwartet Sie dieses Mal wieder ein sehr großes Angebot.

Der Erlös kommt der Arbeit des Fördervereins und somit der Stadtbibliothek Flensburg und der Leseförderung an den Flensburger Grundschulen zugute.

Freitag, 06.03.2026, 14.00 – 17.00 Uhr

Samstag, 07.03.2026, 10.00 – 14.00 Uhr

Vortragssaal der Stadtbibliothek, Flensburg