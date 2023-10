In Flensburg gibt es mehrere hundert Vereine. Vereine sind Organisationen, in denen sich Personen zu einem bestimmten gemeinsamen Zweck zusammengeschlossen haben.

Struktur und Aufgaben eines Vereins sind in der Vereinssatzung festgelegt. Der eingetragene Verein (e. V.) zählt in Deutschland zu den häufigsten Gesellschaftsformen.

Rund 600.000 eingetragene Vereine gibt es hierzulande. Einen ganz besonderen Verein gibt es seit gut fünf Jahren – seit 2018 – bei uns in Flensburg: den Verein „Seniorenbesuche Flensburg e. V.“

Bereits Mitte der 90er Jahre entstand der „Gründungsgedanke“ und mit Unterstützung der „Fachstelle für Senioren“ der Stadt Flensburg (offiziell: Fachstelle für Pflege und Kultur 50+) und anderen engagierten Personen wurde damals der Grundstein für „Seniorenbesuche“ gelegt.

Mit Unterstützung der Rotarier (Club Flensburger Förde) wurde aus diesem über 20 Jahre tätigen Besuchsdienst ein eingetragener Verein, nicht zuletzt, um auch Spendengelder generieren zu können.

Im Alter wird Einsamkeit oft ein Problem

Leider sind Krankheiten, eingeschränkte Mobilität und vermindertes Seh- und Hörvermögen für betagte Menschen sehr oft die Realität, diese bestimmen ihren Alltag. Hinzu kommt immer häufiger, dass die längst erwachsen gewordenen Kinder entweder zu wenig Zeit für die Eltern haben oder in einer anderen Stadt wohnen, zudem Freunde und Bekannte selbst alt und gebrechlich werden oder bereits verstorben sind.

Was schließlich noch bleibt für diese Menschen, ist dann nur noch ein sehr eingeschränktes Leben in den eigenen vier Wänden mit zunehmender sozialer Isolation. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigen sehr deutlich: Jede und Jeder kann einmal durch unvorhersehbare Umstände von Isolation und Einsamkeit betroffen sein.

Dagegen möchten die Mitglieder des Vereins „Seniorenbesuche Flensburg e. V.“ etwas tun.

Ehrenamtlich besuchen sie auf Wunsch Menschen, die sich einsam fühlen in ihrer häuslichen Umgebung und „schenken Zeit“.

Ein neuer Vorstand

Das Flensburg Journal sprach mit der Koordinatorin und Vorsitzenden des Vereins, Sabine Steglich. „Wir sind seit einem guten halben Jahr in Amt und Würden“, berichtet uns Frau Steglich. „Im Frühjahr 2023 wurde ein neuer Vereinsvorstand gewählt. Die über 10 Jahre als Ansprechpartnerin fungierende Vorstandsvorsitzende Waltraut Köhler hatte mit großem Einsatz und viel Herzblut den Besuchsdienst geleitet und auch bei der Vereinsgründung aktiv mitgewirkt. Das neue Team hat sich zur Wahl gestellt, damit der Verein weiterhin Bestand hat. Neben den auch auf der Homepage des Vereins aufgeführten Marita Held und Sabine Steglich –die als Koordinatorinnen wirken – konnten auch eine neue Kassenwartin sowie auch eine Schriftführerin gewonnen werden.“

Unser Motto: „Wir schenken Zeit“

Was wir den zu besuchenden Senioren geben möchten: Hatten Sie heute schon ein nettes Gespräch, einen gemütlichen Klönschnack? Haben Sie schon ein Spiel gespielt, einen Spaziergang gemacht oder einfach nur etwas Schönes unternommen? Sie wissen nicht so recht, mit wem Sie das alles machen könnten?

Die Lösung für Sie könnte lauten: „Seniorenbesuche Flensburg e. V.“

Die Seniorenbesuche Flensburg sind gern für Sie da! Rufen Sie uns an, damit wir einander kennen lernen und gemeinsam festlegen, ob und wann wir Sie fortan besuchen können.

Wir, die Besuchenden, sind eine bunt gemischte Gruppe aus Rentnern, Azubis, Studenten und Berufstätigen – im Alter salopp gesagt zwischen 18 und 80 Jahren angesiedelt. Die derzeit 33 aktiven Mitglieder verbindet vor allem eines: die Freude am Ehrenamt und am Miteinander mit Senioren.

Wir machen es uns zur Aufgabe, Senioren regelmäßig zu besuchen, um ihnen die Zeit ein wenig geselliger, abwechslungsreicher und schöner zu gestalten.

Dadurch sind in den zurückliegenden nicht nur Freundschaften unter uns Ehrenamtlern (den Besuchenden) entstanden, sondern auch solche zwischen dem besuchten Senior/Seniorin und dem Ehrenamtler. Wir sind uns einig: Diese Kontakte bereichern. Manchmal machen sie sogar glücklich (siehe Foto)!

Was sollten neue Mitglieder mitbringen?

Frau Steglich dazu: „Wir suchen immer wieder Mitarbeiter jeden Alters und Geschlechts.

Bei uns kann grundsätzlich jeder mitmachen, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unseres Besuchsdienstes sollten einige Voraussetzungen mitbringen: Freude am Umgang mit älteren Menschen, Zuverlässigkeit, Empathie und Einfühlungsvermögen, natürlich auch Geduld und Verschwiegenheit. Der zeitliche Einsatz beläuft sich auf eine wöchentliche Besuchsstunde. Interessierte Kandidaten werden im Vorfeld zum Kennenlernen-Gespräch gebeten – wobei stets zwei Vorstandsmitglieder das Gespräch führen. Von neuen Mitgliedern ist zudem ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen, das kostenfrei mit einem Anschreiben des Vereins angefordert werden kann.

Die Gruppenmitglieder treffen sich einmal monatlich an jedem 2. Montag um 18.00 Uhr im „360°“, Mürwiker Straße 28 in Flensburg. An dem Gruppentreffen sollten die Mitarbeiter nach Möglichkeit teilnehmen.

Unsere monatlichen Treffen dienen dem Erfahrungsaustausch und geben Gelegenheit für Gespräche mit den anderen Gruppenmitgliedern.

Während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit haben sie Versicherungsschutz.

Unser Angebot für Flensburger Senioren und Seniorinnen

Wir besuchen Sie regelmäßig zu Hause. Wir sprechen mit Ihnen darüber, was in der Nachbarschaft und in der Welt so vorgeht. Wir hören Ihnen gerne zu, wenn Sie Ihre Erinnerungen mit uns teilen mögen. Wir spielen mit Ihnen Gesellschaftsspiele, wenn Sie Spaß daran haben. Wir lesen Ihnen aus der Zeitung oder aus einem Buch vor. Wir begleiten Sie auf Spaziergängen in die Umgebung – auch im Rollstuhl. Wir unterstützen Sie bei kleineren Besorgungen. Wir helfen Ihnen, alte Kontakte zu pflegen. Über Gespräche zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Gastgebern und innerhalb der Gruppe schweigen wir, alle Aktivitäten mit den Gastgebern werden nur im gegenseitigen Einverständnis ausgeführt.

Pflegerische, hauswirtschaftliche und handwerkliche Tätigkeiten gehören nicht zu unserem Aufgabenbereich. Alle von uns angebotenen Tätigkeiten werden ehrenamtlich ausgeführt; es darf keine Bezahlung entgegen genommen werden.

Ausblick

Wir fragten Frau Steglich, welche Vorhaben sie und der Vorstand des Vereins in Zukunft angehen wollen. „Wir möchten den über so viele Jahre agierenden Besuchsdienst am Leben erhalten und mit neuem Leben füllen, neue Mitglieder gewinnen und nach den Einschränkungen der Pandemie auch das Mitein­ander im Verein wieder beleben. Wir möchten unsere Homepage und Flyer aktualisieren und pflegen und gerne mit Fotobeiträgen füllen, um auch jüngere Mitwirkende anzusprechen. Wir möchten Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit, Pflege und Ausbau der Netzwerke und der guten Zusammenarbeit mit der Fachstelle 50+. Eine Herzensangelegenheit ist mir, die Generationen zu verbinden. Daher freue ich mich sehr über unsere ganz jungen neuen Mitglieder.

Das Vereinsleben hat sich geändert. Wir können nicht immer davon ausgehen, dass neue Mitglieder sich auf Jahre bei uns einbringen. Die gewachsene Mobilität verlangt auch von uns Flexibilität.

Wir haben bereits in unseren ersten Monaten durch Teilnahme an einem „Zukunftsprojekt des Drogeriemarkts dm“ eine große Spende erhalten und das Glück gehabt, von einem privaten Spender großzügig bedacht zu werden. Mit diesem Geld möchten wir gemeinsame Aktionen mit den Senioren realisieren.“

Zur Erinnerung: Die Fachstelle 50+ steht als zentrale Beratungs-, Koordinierungs- und Vernetzungsstelle zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten kompetent bei allen Fragen zum „Leben und Älterwerden in Flensburg“. Unter anderem werden die Menschen hier umfassend über Freizeitangebote sowie Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten beraten. Diese Beratungen sind kostenlos, neutral und vertraulich. Die Fachstelle 50+ ist Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e. V.

Weitere Informationen siehe Homepage der Stadt Flensburg.

Das Flensburg Journal bedankt sich bei Frau Steglich für ein interessantes und erhellendes Gespräch über den aus unserer Sicht sehr bemerkenswerten Verein „Seniorenbesuche Flensburg e. V.“.

Mit Sabine Steglich sprach Peter Feuerschütz

Foto: Seniorenbesuche Flensburg e. V.