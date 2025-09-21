Derzeit zeigt die Galerie O‑39 in Flensburg den ersten kuratierten Fotozyklus des Kulturmanagers und Fotografen Marc Rohde – 24PicsByMarc ist bis Anfang November in der kleinen, feinen Galerie von Torsten Schütt am Ochsenmarkt zu sehen.

Gezeigt werden Fotografien, die Beobachtung und Interpretation bewusst offenhalten. Jedes Bild trägt einen Einzeltitel, wie Skyline, Thread, Peace oder Jackpot, und wird von kurzen Texten begleitet, die andeuten, statt zu erklären. Die Serie bewegt sich zwischen dokumentarischem Blick und ästhetischer Komposition.

Menschen treten mal zentral, mal beiläufig auf und stehen für Zustände wie Verletzlichkeit, Kraft oder Sehnsucht. Alle Arbeiten sind nur minimal bearbeitet und auf kleinformatiger Leinwand gedruckt – eine Entscheidung, die Materialität, Intimität und malerische Anmutung betont.

„Sogar das dänische Königshaus hat sich im Vorfeld positiv zur Verwendung meiner Aufnahme von Königin Mary geäußert“, berichtet Rohde. „Gleichzeitig ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Königshaus weder als Partner der Ausstellung gilt noch für deren Inhalte verantwortlich gemacht werden darf.“

Rohde, der als Bankkaufmann begann und später ins Kulturmanagement wechselte, arbeitet seit Jahren zwischen wirtschaftlicher Struktur und künstlerischer Freiheit. Neben Projekten mit Theatern schreibt er Texte, entwickelt Kulturinitiativen – und fotografiert. Die Motive entstehen auf Reisen und im Alltag. Die Serie geht jedoch über reine Erinnerung hinaus: Sie verwandelt Momentaufnahmen in Metaphern und Fragmente eines inneren Weltbilds.

Die Zahl der Arbeiten ist bewusst gewählt. 24 gilt in vielen Kulturen als Symbol für Vollständigkeit und zyklische Ordnung – von den 24 Stunden eines Tages bis zur Verdoppelung der symbolträchtigen Zwölf. Damit verweist die Ausstellung auf einen künstlerischen Prozess, der Kreativität und tiefere Bedeutung verbindet.

Marc Rohde und Torsten Schütt

24PicsByMarc ist bis Anfang November in der Galerie O‑39, Am Ochsenmarkt 39, 24937 Flensburg, zu sehen. Weder der Galerist Torsten Schütt noch der Künstler verfolgen mit diesem Projekt kommerziellen Absichten. Beiden liegt daran, Flensburg und insbesondere dieses kleine, traditionsreiche Geschäftszentrum auf der Westlichen Höhe attraktiver zu machen.

Aktuell laufend bis Anfang November 2025

Galerie O‑39, Am Ochsenmarkt 39, Flensburg