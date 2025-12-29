Brände in der Flensburger Nordstadt

Erneut ist es am Wochenende in der Flensburger Nordstadt zu schweren Bränden mit geschädigten Personen gekommen. Wie schon vor einigen Wochen waren die Brände in den jeweiligen Hausfluren entstanden und konnten sich von dort aus weiterverbreiten.

Um solche Brände bestmöglich zu verhindern, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass keine Gegenstände in den Treppenhäusern abgestellt werden. Dies gilt sowohl für brennbare Gegenstände, wie etwa Kinderwagen oder Kartons, aber auch für Fahrräder, die im Falle eines Brandes Fluchtwege versperren und Rettungswege behindern können.

In den einzelnen Häusern sollten möglichst die Türen von außen verschlossen sein, sofern sie von Innen zu öffnen sind. So ist ein Eindringen von außen nicht möglich, während das Haus zügig verlassen werden kann. Die Feuerwehr wird sich im Notfall auch bei verschlossenen Türen einen Zugang verschaffen.

Von großer Bedeutung ist auch, dass Nebengebäude wie Kellereingänge, Fahrradschuppen oder Lagerräume stets verschlossen sind, damit sich keine unbefugten Personen Zutritt verschaffen können.

Im Falle eines Brandes ist zu beachten, dass die Wohnungen möglichst nicht verlassen werden, da der Hausflur schnell zur Falle wird. Wer sich im Gebäude befindet soll sich gut sichtbar am Fenster positionieren und alle Türen zum Hausflur verschließen. So kann die Feuerwehr möglichst optimal Rettungsmaßnahmen einleiten.

Oberbürgermeister Fabian Geyer zeigt sich besorgt über die Entwicklung der letzten Wochen: „Ich hoffe, dass wir keine weiteren Brände erleben müssen. Die Untersuchung der Brandorte ist jetzt Sache der Ermittlungsbehörden, die meine volle Unterstützung haben. Ich warne deshalb davor, über die Ursachen zu spekulieren. Wichtig ist, dass jeder für sich die Sicherheitsvorkehrungen ernst nimmt und Vorsorge trifft“.

