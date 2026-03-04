In seiner Multivision berichtet Jörg Knorr über eine vierwöchige Kajak-Tour, die ihn im Mai/Juni 2025 nach Südost-Alaska geführt hat. Knorr ist von Juneau aus um Admiralty Island und nach Glacier Bay gepaddelt. Zehn Tage hat ihn ein Freund aus Alaska begleitet. Der Flensburger hat Grizzlybären, Seelöwen, Elche und Seeotter beobachtet und sogar einem Wolf in die Augen geschaut. Er kam Buckelwalen so nah, wie es wohl nur mit einem Kajak möglich ist. Die raue Landschaft Alaskas ist von undurchdringlichen Wäldern und steil aufragenden schneebedeckten Bergen geprägt. „Hier zu paddeln ist ein Privileg“, meint Knorr und fügt hinzu: „Ein Kajak ist das perfekte Fortbewegungsmittel, um den Sinnen die Zeit zu geben, diese Naturschätze aufzusaugen“.

Die Menschen, die der Reisejournalist unterwegs kennenlernte, hinterließen nachhaltige Eindrücke, die er in dieser Intensität nur selten erlebt hat. Spannende Geschichten und einzigartige Bilder hat der Abenteurer aus Alaska mitgebracht. Ein fesselnder Vortrag ist daraus entstanden, den Jörg Knorr nun seinem Publikum präsentiert.

Mehr Infos: kajaktraum.de

Kartenreservierung erbeten unter 0461 31560 191 oder per E-Mail an sseemann@sbv-flensburg.de.

Freitag, 13.03.2026, 18.30 Uhr

SBV Gemeinschaftshaus 360 °, Flensburg