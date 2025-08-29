75 Jahre Luftsportverein Flensburg

Der Luftsportverein Flensburg feiert sein 75-jähriges Bestehen und lädt euch herzlich dazu ein, die Faszination des Fliegens hautnah zu erleben. Taucht in die Welt der Luftfahrt ein, wenn sich die Hangar-Tore öffnen. Es erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm rund um die drei Sparten des Vereins: Motorflug, Segelflug und Fallschirmsprung. Eine Vielzahl an diversen Flugzeugen, vom modernen Segelflieger bis zu Motorflugzeugen von vor über 80 Jahren, sowie beeindruckende Fallschirmsprünge sorgen für spektakuläre Eindrücke am Boden und in der Luft. Bei geeigneter Wetterlage können Gäste zudem Rundflüge über Flensburg und Umgebung genießen. Für das leibliche Wohl eines jeden Besuchers wird das Flughafenrestaurant „CroFly“ sorgen.

„Dieser Tag bietet eine wunderbare Gelegenheit, den Luftsport aus nächster Nähe kennenzulernen, die besondere Atmosphäre des Fliegens zu spüren und sich bei unseren erfahrenen Piloten über Ausbildungsmöglichkeiten zum Sport-, Privatpiloten oder Fallschirmspringer zu informieren“, erklärt Lennart Weber, Pressesprecher und selbst junger Pilot im Verein.

Seit seiner Gründung im Jahr 1950 begeistert der Luftsportverein Flensburg Menschen für das Fliegen und zählt mit derzeit rund 210 Mitgliedern zu den größten Luftsportvereinen Schleswig-Holsteins. Mit vereinseigenen Flugschulen, moderner Ausrüstung und engagierten Ausbildern leistet der Verein einen wichtigen Beitrag zur deutschen Luftfahrtkultur.

Der Luftsportverein Flensburg freut sich Ihnen am 07.09.2025 den Flugplatz näher zu bringen und 75 Jahre Luftsport in Flensburg zu feiern.

Sonntag, 07.09.2025, 10.00 – 18.00 Uhr

Luftsportverein Flensburg, Flugplatz Schäferhaus, Flensburg