Die originale schottische Musik-Show geht auf große 2026-Tour. Erleben Sie die aus dem TV bekannte Highland Saga live! Kraftvolle Dudelsäcke, mitreißende Trommeln und ein herausragendes Ensemble entführen Sie in die mystische Welt der schottischen Highlands.

Die Highland Saga erzählt eine Geschichte – inspiriert von Tradition, Sehnsucht und Abenteuer. Vergangene Zeiten und moderne Klänge verschmelzen in einer mitreißenden musikalischen Inszenierung.

Klassiker wie Auld Lang Syne, Amazing Grace und Skye Boat Song, ebenso wie Hits wie Wellerman, You’re My Mate und Whisky in the Jar sorgen für emotionale Gänsehautmomente und mitreißende Energie.

Beeindruckende Filmaufnahmen an Originalschauplätzen machen die Magie Schottlands greifbar und lassen die Highlands lebendig werden. Während die Show ihrem Höhepunkt entgegengeht, verwandelt sich die Bühne in ein musikalisches Fest! Mit kraftvollen Rhythmen und feurigen Dudelsackklängen wird das Publikum zum Mitsingen und Tanzen eingeladen – ein unvergesslicher Abend, der in ausgelassener Feier endet.

Tauchen Sie ein in die Klänge, Emotionen und die mitreißende Energie der Highland Saga!

www.highland-saga.com

Sonntag, 08.03.2026, 19.30 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg

Foto: Jan Heesch