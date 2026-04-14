Musik ist am schönsten, wenn sie aus dem Herzen gespielt wird, vor allem wenn es darum geht, einen Blick in die Seelen der Musiker zu werfen, während schöngeistige, persönliche und intime Lieder dazu einladen, die Augen zu schließen, das Herz zu öffnen und in den Klang des mehrstimmigen Gesangs, begleitet von Gitarre, Piano, Saxophon, Querflöte, Steel-Guitar und manchmal auch Violine einzutauchen. Auf Ihrem Album »Everlasting« bringen die Musiker all Ihre musikalischen Einflüsse mit ein. Sie schaffen die perfekte Verbindung zwischen Pop, Soul, Klassik, Jazz, Rock und Country.

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Der Eintritt ist frei. Der Hut geht ’rum. Vorverkauf oder Platzreservierungen sind nicht möglich.

Freitag, 17.04.2026, 20.00 Uhr

Bergmühle, Flensburg