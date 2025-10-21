Comedy-Mentalist Falco Spitz geht in seinem neuen Solo-Programm „NIMBUS – Glaub doch, was ich will!“ neuen und alten Mythen auf den Grund. Von Fake News zum Aberglauben, von geheimen Verschwörungen bis hin zur vollen Halbwahrheit, an diesem

Abend erhalten Sie Gewissheit! Erleben Sie bereits heute den „Hellseher des Jahres 2029“ und machen Sie sich bereit für einen Qualitätsabend voller Quellen, Quatsch und anderer Dinge, die mit Q anfangen…

Tickets erhalten Sie hier: https://culturgut.reservix.de/p/reservix/event/2397750

Sonntag, 02.11.2025, 19.00 Uhr

C.ulturgut, Flensburg