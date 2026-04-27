Altstadt-Atmosphäre in einer Stunde

Diese kurze Tour bietet dir einen perfekten Überblick über das Herz von Flensburg und lässt dich die Stadt auf eine ganz neue Weise erleben!

Treffpunkt: Touristinformation Flensburg, Nikolaistraße 8

Termine: 02./16./23./30. Mai, 14.30 - 15.30 Uhr

05. Mai, 14.00 - 15.00 Uhr

Altstadt: Geschichte & Geschichten

Altstadt, Architektur und die einzigartigen Kaufmannshöfe mit allerlei Geschichten und Anekdoten über sich und ihre Bewohner. Begleite uns auf einem Spaziergang vom Nordermarkt entlang der Fußgängerzone in Richtung Südermarkt und erkunde die Altstadt mit all ihren Facetten!

Dauer: ca. 1,5 Std

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 03./11./14./17./25./31. Mai, 14.00 - 15.30 Uhr

06./13./20./27. Mai, 15.00 - 16.30 Uhr

Flensburg hinter den Kulissen: Die verborgenen Ecken der nördlichen Altstadt

Vom Nordertor schlenderst du über Schleichwege durch versteckte Parks und entdeckst so manches Geheimnis der nördlichen Altstadt. Die Tour endet in der Norderstraße, berühmt für ihre hängenden Schuhleinen.

Treffpunkt: Nordertor, Norderstraße 138

Termin: Samstag, 09. Mai , 11.30 - 13.00 Uhr

Flensburg – eine erotische Hafengeschichte

Folge uns auf einer spannenden Führung durch die Stadt auf den Spuren der ehemaligen „erotischen Eckpfeiler“ – von der „Roten Laterne“ bis zur alten Dirnenstraße, über die Norderstraße mit der Melody-Bar, bekannt für ihren Schönheitstanz bis zur Erotik-Pionierin Beate Uhse.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termin: Donnerstag, 21. Mai, 19.00 - 20.30 Uhr

Flensburg im Weltfokus: Erinnerungen und Perspektiven 80 Jahre nach Kriegsende

Erlebe mit uns eine spannende Stadtführung zum Thema „80 Jahre Kriegsende in Flensburg“. Diese Tour führt an besondere Stätten dieser Stadt, die eine zentrale Rolle in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs spielten. Erfahre von den entscheidenden Ereignissen, die Flensburg in den Fokus der Weltöffentlichkeit rückten, und entdecke bedeutende Orte, die mit der Geschichte des Kriegsendes verbunden sind.

Treffpunkt: Hafenspitze/Station 5 Kapitänsweg

Termine: 07./28. Mai, 14.00 - 15.30 Uhr

Höfe, Rum & alte Schiffe

Die klassische Führung durch die nördliche Altstadt Flensburgs: Du erkundest den historischen Hafen und seine Höhepunkte. Entdecke hierbei alte Kaufmannshöfe, die kuriosen Schuhleinen über der Norderstraße und das Rumhaus Braasch in der Großen Straße.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termine: 07./21./28. Mai, 11.30 - 13.00 Uhr

Mit Petuh-Tante „Emmi Hansen“auf Altstadttour

Du spazierst durch die südlichen Altstadtgassen, wirfst einen Blick in die Höfe der malerischen Roten Straße und kehrst für eine kleine Köstlichkeit im Marzipanspeicher ein. Nebenbei erfährst du Anekdoten über Flensburger Originale wie Johann Hunnengrieper und den Swatten Jakob. Die Tour endet mit drei kleinen Gaumenfreuden in der Fischmanufaktur.

Treffpunkt: Käte-Lassen-Hof/Holm Nr. 49 – 51

Termin: 19. Mai, 14.00 - 15.30 Uhr

Rum- & Zucker-Tour

Lerne Flensburg als Rumstadt kennen. Erlebe die Orte aus der Zeit des Westindienhandels mit alten Speichern, malerischen Kaufmannshöfen, dem Rumhaus Johannsen und Braasch’s Rumladen.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 08./15./22./29. Mai, 14.30 - 16.00 Uhr

Rumgeschichte und südliche Altstadt

Erkunde mit deinem Guide den Südermarkt, die malerische Rote Straße sowie das Braasch Rum Manufaktur Museum. Du erlebst die Flensburger Rumgeschichte mit allen Sinnen: du riechst und schmeckst „das flüssige Gold der Karibik“.

Treffpunkt: Touristinfo Flensburg, Nikolaistraße 8

Termine: 02./16./30. Mai, 11.30 - 13.00 Uhr

Kapitäne, Höfe & Me(e)hr

Schlüpfe in die Stiefel der Kapitäne. Wieso gibt es ein Kompagnietor in Flensburg und wofür war der Oluf-Samson-Gang bekannt? Lerne Flensburg aus einer anderen Perspektive kennen und erfahre etwas über die Handels- und Seefahrtsgeschichte der Stadt.

Treffpunkt: Hafenspitze/Station 5 vom Kapitänsweg

Termine: 09. Mai, 14.30 - 16.00 Uhr,

23. Mai, 11.30 - 13.00 Uhr

Malerisches Kapitänsviertel

Ein Spaziergang in stillen Ecken und Winkeln der historischen Altstadt zwischen den Kirchen St. Johannis und St. Jürgen. Auf dieser Tour siehst du beschauliche Gassen, Quellen, idyllische Gärten sowie historische und einfach bezaubernde Häuser.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 01./04./10./18./24. Mai, 14.00 - 15.30 Uhr

Die Spuren des Mittelalters – Flensburg im 16. Jahrhundert

Begib dich auf eine Zeitreise und erfahre, wie die Gesellschaft im 16. Jahrhundert in Flensburg lebte. Die Tour führt über historische Stadtkirchen, belebte Marktplätze, das Kompagnietor, die Marienstraße und endet am historischen Stadtmittelpunkt. Dabei erfährst du Wissenswertes über Land und Leute in Zeiten der Hexenverbrennung, der Reformation, des Folterns und eines florierenden Seehandels.

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termin: Dienstag, 26. Mai, 14.00 - 16.30 Uhr

Starke Frauen im Norden – grenzenlos

Dieser Stadtrundgang erinnert an bekannte Flensburgerinnen, die sich mit ihrem Wirken über gesellschaftliche, moralische und sprachliche Grenzen hinweggesetzt haben. Mit ihren ganz speziellen Lebensentwürfen hinterlassen sie eindrucksvolle Fußstapfen und setzen Meilensteine für die Gleichberechtigung von Frauen in Flensburg.

Treffpunkt: Museumsberg/Heinrich-Sauermann-Haus

Termin: Freitag, 15. Mai, 17.00 - 19.00 Uhr

Streetart entdecken – Stadt neu sehen: NORD:SYD Freiraumgalerie Flensburg!

Flensburg wird zur Leinwand: Erlebe die Highlights der NORD:SYD Freiraumgalerie – eine beeindruckende Sammlung urbaner Streetart im öffentlichen Raum. Die Tour verbindet Kunst, Stadtgeschichte und neue Perspektiven auf Flensburg.

Tour Nord: Richtung Nordertor mit Fokus auf großformatige Murals und historische Bezüge.

Tour Süd: Richtung Klostergang mit Streetart zu aktuellen gesellschaftlichen Themen.

Treffpunkt: Heiliggeistkirche, Große Straße

Termine: Süd – Do., 09. Mai, 15.00 - 16.30 Uhr

Nord – Do., 23. Mai, 15.00-16.30 Uhr

KONTAKT & BUCHUNG für alle diese Führungen:

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Touristinformation Flensburg Nikolaistraße 8

24937 Flensburg | Fon +49 (0)461 90 90 920

E-Mail: info@flensburger-foerde.de | www.flensburger-foerde.de

Wichtiger Hinweis: Die TAFF führt die Stadtführungen nur mit vorheriger Anmeldung und einer Teilnehmerbegrenzung durch. Gäste können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich für eine Stadtführung anmelden. Die Buchung und Bezahlung der Tickets ist ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse.

Foto: Benjamin Nolte