The Airlettes sind ein Close-Harmony Trio der Swing Ära. Hier treffen Swing, Jazz und Rockabilly auf geballte Energie, Humor und viel Charme. Die selbsternannten Stewardessen laden mit individuellen Swing- und Jazz-Arrangements bekannter und merkenswürdiger Weihnachtssongs zu einer winterlichen Überseereise von Land zu Land und schließlich bis in ihr eigenes Wohnzimmer ein. Gepaart mit einer sympathisch humorvollen Bühnenshow und mitunter eigenen deutschen Songtexten zeigt das Bordradar ein breites Spektrum auf.

Zusammen mit ihrem energiegeladenen Modern Jazz-Trio lassen The Airlettes den Trubel der Weihnachtszeit für ein paar Stunden vergessen. Die insgesamt 6-köpfige Cabin-Crew flog für ihr Musikvideo schon mit Lufthansas legendärer JU 52, begleitet von Kameras des NDR und ausgestrahlt beim „Roten Sofa“.

Im Winter 2020 waren sie Special Guest bei Daniel Hope, als der Violinist im Rahmen seines Hope@Home Formats Konzerte aus seinem Wohnzimmer live im Fernsehen übertrug, und durften mit ihm zusammen einige Songs performen.

Im Herbst 2017 kam das erste Album „Swing like you mean it“ angeflogen und auch das zweite ließ nicht lange auf sich warten: Passend zur Weihnachtstour erschien im November 2018 ihr lang ersehntes Album „Flying Home for Christmas“.

Das Jahr 2022 begann für die Airlettes mit einer Tour ihres neuen 90er Jahre Swing- Programms durch Deutschland und Österreich. Mit „Swing it Baby One More Time“ holten sie die Hits ihrer Jugend wieder auf die Bühne und trafen damit den Nerv aller Millennials, die ihre Textsicherheit nun auch stilvoll (und in besseren Outfits) zum Besten geben konnten. Die ersten beiden Titel samt Musikvideo sind schon veröffentlicht und wer weiß… vielleicht kommt bald Baby Nummer 3 in Form eines Albums auf den Weg. Genießen Sie die Vorfreude auf die schönste Zeit im Jahr… Es wird ein wunderbarer, wohlig warmer Abend, bei dem die Füße von ganz allein mitwippen.

Sonntag, 30.11.2025, 19.30 Uhr

C.ulturgut, Flensburg