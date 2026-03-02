Achtung: Diese Show macht süchtig! Seit über 10 Jahren lassen die Sixx Paxx Herzen rasen, Bühnen beben und Mädelsnächte legendär werden. Jetzt wird gefeiert – mit einer Jubiläumstour, die alles sprengt, was ihr bisher kennt.

Die Temptation Tour bringt 10 Jahre Sixx Paxx auf die Bühne – vereint mit brandneuen Performances, die so heiß sind, dass ihr sie spüren werdet: Sinnlich. Ungezähmt. Und garantiert unvergesslich.

Freut euch auf pure Leidenschaft, explosive Showmomente und eine Energie, die unter die Haut geht. Hingabe in Bestform – und ihr mittendrin. Wartet nicht. Erlebt es.

Tickets: www.sixxpaxx.com

Dienstag, 10.03.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg