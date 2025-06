Allstars spielen für den guten Zweck

Für die Lebenshilfe. Für Carlotta.

Am Samstag, den 21. Juni 2025, verwandelt sich das Engelsby-Centret bei IF Stjernen Flensborg in eine Bühne für das mit Spannung erwartete Event „Allstars for Charity“. Der Höhepunkt des Tages wird das dritte TNS Sports All-Star-Game 2025 sein.

Auch in diesem Jahr ist es gelungen, einen hochkarätigen Gegner für die TNS Sports Allstars zum All-Star-Game nach Flensburg zu holen: Der Oberligist TuS Rotenhof aus Rendsburg wird im Engelsby-Centret zu Gast sein. Für TNS Sports Gründer Michael Schulze ist dies ein ganz besonderer Gegner: „Ich bin in Rendsburg aufgewachsen und war viele Jahre Mitglied beim TuS Rotenhof. Daher freue ich mich sehr, dass es in diesem Jahr gegen meinen Heimatverein geht.“ Das Gewinnerteam wird als Nachfolger von IF Stjernen Flensborg und der Sydslesvig Landshold auf dem „Uwe Bracht Ehrenteller“ verewigt, der an den 2016 verstorbenen Bundesligaprofi von Werder Bremen erinnern soll. Zwei neue Spieler haben es in diesem Jahr ins Allstars-Team geschafft. So werden Torwart Phil Cayden Buck vom SC Weiche Flensburg 08 und Renz Rapräeger vom SV Frisia 03 Risum-Lindholm ihre Premiere feiern.

Große XXL-Tombola

Die Zuschauer dürfen sich auch auf eine große Tombola freuen. „Im letzten Jahr hatten wir neben den Hauptpreisen rund 100 Sofortgewinne“, was einen Besuch lohnenswert macht. „Egal, ob der Zuschauer um 10, 13 oder 16 Uhr zu uns kommt. Zu jeder Zeit wird es tolle und hochwertige Presie geben“, verspricht Schulze. Zudem gibt es die Möglichkeit mit dem Erwerb von Superlosen die Chance auf die Hauptpreise, unter anderen ein 125 Jahre DFB-Jubiläumstrikot- und Ball, signiert von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Auch eine Reise nach Berlin kann wieder gewonnen werden.

Mads Buttgereit präsentiert das unterschriebene Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft. Dieses gibt es u. a. am 21. Juni zu gewinnen.

„Aufmerksamkeit schaffen und etwas zurückgeben“

In diesem Jahr wird erneut der Hort der Lebenshilfe Flensburg unterstützt, der sich um Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Behinderungen kümmert. Vertreter der Allstars waren Mitte Mai auf Einladung in der Einrichtung. Team-Betreuer Heiko Schepler spricht von einem „bewegenden Moment“ und Kapitän Nick Falke sagt: „Die Kinder freuten sich riesig über uns. Das ist einfach großartig, dass wir durch diese Charity-Veranstaltung den Kindern aus der Nähe helfen können – und das auch gerne weiter machen werden. Wenn man da mal reinschauen würde, dann weiß man, wie gut man es eigentlich selbst hat. Daher ist diese Charity-Veranstaltung eine gute Gelegenheit, die Augen zu öffnen, Aufmerksamkeit zu schaffen und etwas zurückzugeben.“

Unterstützung für Carlotta

Die andere Hälfte der Spendeneinnahmen kommt Carlotta zugute, die bis kurz vor ihrem 15. Geburtstag für die B-Mädchen von Team Sylt spielte. „Carlotta erlitt einen schweren Schlaganfall und kämpft sich seitdem zurück ins Leben“, erklärt Stjernens Fußball-Obmann Björn Nielsen. „Leider benötigt Carlotta eine 24/7-Versorgung. Da möchten wir gerne helfen“, so Nielsen, der als Trainer der B-Mädchen von IF Stjernen auch schon selbst gegen Team Sylt antrat. So entstand die Idee, in diesem Jahr ein Mädchen-Turnier im Rahmen von „Allstars for Charity“ auszutragen, mit IF Stjernen als Gastgeber und Team Sylt als besonderem Gast.

Kinder- und Jugendturniere im Vorprogramm

Kleinsten, die beim zweiten „Kita-Cup“ Lust auf Fußball bekommen sollen. „Ziel dieses Turniers ist es, Kindern den Spaß am Fußball zu vermitteln und sie an den Vereinssport heranzuführen“, erklärt Ronald Weigelt, der sehr zufrieden mit der Premiere 2024 war. Das bestätigt auch Jugendobmann Michael Winkler: „Nach dem Kita-Cup hatten wir zahlreiche Neuanmeldungen von Kindern, die bei uns Fußball spielen wollten.“ Auch Ideengeber Olaf Reischke wird am Kita-Cup wieder mitwirken. In diesem Jahr wird es zudem ein Vereinsturnier für die F-Jugend geben. Alle teilnehmenden Kids dürfen sich am Ende wieder über tolle Teilnehmermedaillen freuen. Auch hier kommen alle Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen, Getränken und der Tombola dem guten Zweck zugute.

Der „Kita-Cup“ startet um 10 Uhr. Um 13 Uhr folgt der „IF Stjernen Cup“ mit den B-Mädchen und der F-Jugend, bevor um 16:30 Uhr das TNS Sports All-Star-Game 2025 angepfiffen wird.

Der Eintritt zum zweiten TNS Sports All-Star-Game ist frei, Spenden werden den ganzen Tag über gesammelt. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr

All-Star-Game III

TNS Sports Allstars vs. TuS Rotenhof

Samstag, 21. Juni 2025, 16.30 Uhr

Engelsby-Centret, Brahmsstraße 6, 24943 Flensburg

Titelfoto: Luca Hartwigsen