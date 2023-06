Die Hardcore-Legenden aus New York City werden mit dem Alter nicht langsamer, das langjährige Quartett ist immer noch verrückt und die Genre-Halter sehen immer noch viele Jahre voraus. Sick Of It All bleiben ein Leuchtfeuer der Kontinuität, Integrität und Entschlossenheit. Das ist eine gute Nachricht für alle Sick Of It All Fans und die Hardcore-Szene. „Wir sind eine Band, die von Frustration lebt“, sagt Schlagzeuger Armand Majidi. „Alterung scheint gut mit unserer Botschaft zu funktionieren, im Gegensatz zu einer Gute-Zeit-Band, die darüber singt, die ganze Nacht zu feiern. Es gibt so viele schreckliche Aspekte der Welt, die uns Jahr für Jahr offensichtlicher werden, weil wir sie vorher nicht gesehen oder verstanden haben und die unsere Frustration jeden Tag anheizt. Wir leben jetzt lange genug, um durch die Matrix durchsehen zu können, und glücklicherweise haben wir diese Band, deshalb können wir uns darüber auslassen.“

(Quelle: www.sickofitall.com/biography )

Arrow Minds

Die Vorband Arrow Minds ist eine Hardcore-Punk-Band aus Rostock. Die Band wurde 2016 gegründet. Ihre kraftvollen und bedeutungsvollen Songs repräsentieren alles, wofür eine moderne Hardcore-Punk-Band stehen sollte – schnelle, positiv aggressive Melodien, die zu eingängigen Hooks mit Texten führen, die nicht versuchen, leere Parolen zu sein, sondern vielmehr notwendige Fragen zu den absurden Idealen, Ideen und Vorstellungen von heute aufwerfen. Die Band bringt ein energiegeladenes Live-Set mit, wo immer sie auf der Bühne steht, und hat in ihren ersten Jahren bereits mit Wisdom In Chains, Terror, All For Nothing, Evergreen Terrace und vielen anderen in ganz Deutschland die Bühne geteilt.

Dienstag, 13.06.2023, 20.00 Uhr

Roxy Concerts, Flensburg