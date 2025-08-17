Krimi-Freunde sollten sich den 21. August 2025 im Kalender markieren. Dann nämlich tagt das Krimi-Kartell mit Anja Gust, Manfred Ertel, Karen Kliewe in der Stadtbibliothek. Karen Kliewe wird aus „Die Brandung – Nebelschwester” lesen und sie gedanklich nach Holnis entführen. Flensburgs Krimiautorin Anja Gust gibt einen Einblick in ihr neuestes Werk „Fangfrische Küstenkrimis“. Außerdem stellt sie auch die eine oder andere Flensburger Ganovengeschichte vor. Und Manfred Ertel, der fast 40 Jahre lang politischer Korrespondent und investigativer Autor beim Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL war, hat seinen Politthriller „Akte B. – Wenn die Möwen tiefer fliegen“ dabei.

Donnerstag, 21.08.2025, 18.30 Uhr

Stadtbibliothek, Flensburg