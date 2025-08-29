Liebe Leserin, lieber Leser,

der jetzt zu Ende gehende August hat uns in der zweiten Monatshälfte durchaus sommerliches Wetter beschert. Viele Flensburger kehren in diesen Tagen aus ihrem Sommerurlaub zurück, haben sich hoffentlich in den „schönsten Wochen des Jahres“ gut erholt und sind fit für den Rest des Jahres 2025. In rund einer Woche sind dann die schleswig-holsteinischen Sommerferien Geschichte, ab dem 8. September wird für die Schüler und Schülerinnen der Schulbetrieb wieder anlaufen, manch einem fällt es sicherlich in den ersten Tagen noch schwer, früh und regelmäßig morgens aufzustehen.

Nach dem Urlaubs- und Ferienende wird es im Flensburger Straßenverkehr wohl noch chaotischer werden: Schon gefühlt seit mehreren Wochen bremsen die über ganz Flensburg verteilten Baustellen den Verkehrsfluss regelrecht aus – hoffentlich ist in der Hinsicht bald Besserung zu erwarten. Der September ist schon in Sichtweite, und wir sehnen es herbei, dass der meteorologische Herbstbeginn uns eine solche Jahreszeit beschert, die ihren Namen wirklich verdient. Nun wünschen wir uns vorher aber noch einen angenehmen Spätsommer für die ersten drei Septemberwochen – bis am Abend des 22. September offiziell der Herbst anfängt. Der Alltag ist also spätestens in diesen Tagen zurück, und entsprechend häufen sich nun auch die hiesigen Freizeitangebote, siehe Veranstaltungskalender und Terminspalte.

Auf das eine oder andere Event weisen wir in unserer Ihnen vorliegenden September-Ausgabe noch gesondert hin, doch sollte es für jeden, der Abwechslung und Ablenkung vom Alltag sucht, eine genügend große Angebotspalette in unserem Flensburg und in der näheren Umgebung geben. So ist der mittlerweile bereits 7. „Flensburg liebt Dich“-Marathon am ersten Wochenende am Start, wir haben auch viele Freizeit-Tipps aus dem gesamten Stadt- und Kreisgebiet zusammengefasst, unter anderem auch über den Tag des Offenen Denkmals am 14. des Monats.

Im vorliegenden „Journal“ halten wir erneut spannende Geschichten für Sie parat, wobei wie gewohnt der „Flensburger Kopf“ ebenso wie die „Straßen und Stadtteile“ ihren üblichen Platz gefunden haben, neben einigen anderen interessanten Artikeln – wie wir meinen.

Der große Fußball hat seinen Spielbetrieb kürzlich wieder aufgenommen, nachdem die Amateure ja schon längst im üblichen Spielrhythmus angelangt sind; jetzt blicken wir besonders gespannt auf die Handballer der SG Flensburg-Handewitt, die in diesen Tagen in die neue Spielzeit starten werden. Die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 sind mit „durchwachsenen“ Ergebnissen in die neue Punktspiel-Saison gestartet …

Nutzen Sie die hoffentlich überwiegend sonnigen und schönen Tage des Spätsommers und den Herbstanfang am 22. September vorzugsweise für Frischluftaktivitäten, bevor dann ab Monat Oktober die wohl kältere und sicherlich dunklere Jahreszeit bei uns Einzug hält.

Das Flensburg Journal wünscht Ihnen einen erbaulichen Spätsommer 2025, genießen Sie den September, bleiben Sie gesund und immer gut drauf!

Ihr Redaktionsteam

