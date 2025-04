Ob Wochenendausflug oder Wellness-Auszeit – Schleswig-Holstein begeistert mit vielseitigen Möglichkeiten für unvergessliche Städtetrips. Denn der echte Norden hat charmante Städte voller Kultur, lebendiger Atmosphäre und kulinarischer Highlights. Von schicken Flaniermeilen über faszinierende Museen bis hin zu regionalen Spezialitäten; es gibt so viel zu entdecken in Flensburg, Glückstadt, Friedrichstadt und Husum. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat Kurzporträts dieser vier einzigartigen Ziele zusammengestellt.

FLENSBURG

Hyggelige Rumstadt an der Förde

Flensburg gilt als die wohl hyggeligste Stadt im Norden Schleswig-Holsteins und begeistert mit ihrem skandinavischen Flair. Die Nähe zu den dänischen Nachbarn ist in jeder Gasse und an jedem Winkel der Stadt spürbar, was das tägliche Miteinander in der Region prägt. Gäste können erleben, wie eng Flensburg historisch mit Dänemark verbunden ist.

Noch heute lassen sich die Spuren der Vergangenheit in Deutschlands Rumstadt entdecken – etwa beim Erkunden der Stationen der Rum- und Zuckermeile oder beim Besuch eines der beiden Rumhäuser. Der Historische Hafen zählt zu den beliebtesten Anziehungspunkten der Fördestadt. Hier herrscht reges Treiben: Imposante Gaffelsegler, klassische Yachten und das schwimmende Wahrzeichen Flensburgs, der Salondampfer Alexandra, laden zum Staunen ein. Gleich nebenan bietet der Museumshafen mit seiner einzigartigen Kulisse zwischen zahlreichen Traditionsseglern und der benachbarten Museumswerft spannende Einblicke in die maritime Geschichte.

Auch ein Shoppingbummel wird in Flensburg zu einer Sightseeingtour, denn in der Altstadt taucht man in das pulsierende Leben der Stadt ein. Entlang der Fußgängerzone bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, die historischen Fassaden verschiedener Baustile zu bewundern, malerische Höfe zu erkunden und das skandinavische Lebensgefühl hautnah zu erleben. Romantische Personen verlieren sich häufig in den historischen Kaufmannshöfen der Altstadt. Diese wahren Schmuckstücke beherbergen heute charmante Geschäfte, gemütliche Restaurants und im Sommer die stimmungsvollen Konzerte der Flensburger Hofkultur.

Von der Roten Straße über den Südermarkt geradeaus in Richtung Nordermarkt und weiter bis in die Norderstraße laden die Geschäfte der Innenstadt zum Einkaufen und Cafés, Restaurants sowie Bars zum Verweilen ein. Dabei lässt sich auch eine der einst berüchtigten Straßen der Stadt entdecken: Der Oluf-Samson-Gang, früher als sündige Meile von Seeleuten aufgesucht, zählt heute zu den schönsten Gassen der Altstadt. Er verbindet den Hafen mit der Norderstraße und gehört zu den beliebtesten Fotomotiven bei einem Stadtrundgang. Charakteristisch für das aufstrebende Szeneviertel sind die hängenden Schuhleinen, die das Straßenbild prägen und den Blick auf das Nordertor am Ende der Gasse lenken.

GLÜCKSTADT

Königstraum an der Elbe

Dank seiner einzigartigen Lage an der Elbe begeistert Glückstadt mit seinem maritimen Flair. Ob Radfahren durch die Elbmarschen, Spaziergänge zwischen den Schafen auf dem Deich oder eine Kostprobe des Original Glückstädter Matjes direkt am Hafen – die gemütliche Kleinstadt an der Elbe bietet eine bunte Vielfalt für Besucherinnen und Besucher aus nah und fern.

Im Herzen der Stadt zieren charmante Altbauten im dänischen Stil den historischen Marktplatz. Überall lassen sich Spuren aus Glückstadts dänischer Vergangenheit entdecken. Die Gründung durch den dänischen König Christian IV im Jahre 1617 ist an vielen Ecken unverkennbar: So sind das Stadtdenkmal und Teile der Burggräben noch bis heute erhalten. Gemütliche Gassen zieren die Innenstadt und laden zum Schlendern ein.

Entlang des Binnenhafens bis hinauf zur Elbe kommt Glückstadts maritime Seite zum Vorschein. Zahlreiche Schiffe lassen sich beobachten. Die perfekte Gelegenheit für einen Spaziergang auf dem Deich zwischen Leuchttürmen und flauschigen Schafen und sich den typisch norddeutschen Wind um die Nase wehen zu lassen.

Die Stadt und die umliegende Region lassen sich gut mit dem Rad erkunden. Die sogenannten Glücks-Routen gehören zu den attraktivsten Radrouten in Schleswig-Holstein und führen durch die schönsten Orte rund um Glückstadt. Mit Schildern und Wegweisern führen die zehn Themen-Routen durch die herrliche Elblandschaft. Dazu wird Glückstadt gleich von vier Radfernwegen durchkreuzt: Über den Mönchsweg, den Elberadweg, den Nordseeküstenradweg und die Deutsche Fährstraße lässt sich Glückstadt erreichen.

Für Feinschmecker hat Glückstadt einen besonderen Leckerbissen zu bieten: Den Original Glückstädter Matjes. Mit seinem unverkennbaren Geschmack durch traditionelle, reine Handarbeit blickt der kleine Hering auf eine über hundertjährige Tradition zurück und verschafft der maritimen Kleinstadt an der Elbe ihren wohlverdienten Ruf als Hauptstadt des Matjes. Das wird jedes Jahr im Juni mit den traditionellen Glückstädter Matjeswochen ausgiebig zelebriert. Doch der Glückstädter Matjes kann das ganze Jahr über in fast jedem Restaurant in einer der vielfältigen Ausführungen genossen werden.

FRIEDRICHSTADT

Entspannte Auszeit mit Grachtenfahrt

Willkommen in Friedrichstadt, dem charmanten „Klein Amsterdam“ in Nordfriesland! Sobald Besucherinnen und Besucher durch die malerischen Gassen schlendern oder entlang der idyllischen Grachten spazieren, entfaltet sich der einzigartige Charme dieser Stadt. Erbaut von niederländischen Glaubensflüchtlingen, erinnert Friedrichstadt mit seinen hübschen Treppengiebelhäusern, romantischen Wasserwegen und kleinen Kopfsteinpflasterstraßen an die niederländische Hauptstadt Amsterdam – jedoch ruhiger und noch gemütlicher.

Eine Grachtenfahrt gehört zum absoluten Pflichtprogramm, um die Stadt vom Wasser aus zu entdecken. Alternativ lässt sich die wunderschöne Umgebung mit ihren grünen Wiesen und weiten Landschaften bestens mit dem Fahrrad erkunden. In den kleinen Cafés und Restaurants können Gäste regionale Köstlichkeiten genießen und die entspannte Atmosphäre auf sich wirken lassen.

Auch kulturell hat Friedrichstadt viel zu bieten: Die beeindruckende Remonstrantenkirche, die ehemalige Synagoge und das spannende Museum „Alte Münze“ geben Einblicke in die bewegte Geschichte der Stadt. Offenheit, Gastfreundschaft und Historie prägen Friedrichstadt – eine besondere Mischung, die sich überall erleben lässt. Ob für einen Tagesausflug oder einen längeren Aufenthalt – der Sehnsuchtsort Friedrichstadt lädt dazu ein, die Seele baumeln und den Alltag hinter sich zu lassen.

HUSUM

Metropölchen mit buntem Kulturangebot

Stadt, Land, Watt: Es ist dieser Dreiklang, der das „Westküsten-Metropölchen“ Husum so besonders, so einzigartig macht. Zentral an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins gelegen, ist der gezeitenabhängige Hafen das pulsierende Herz der nordfriesischen Kreisstadt. Urlauber, Tagesgäste und Einheimische genießen das Flair der lebendigen Hafenstadt mit ihren kurzen Wegen, den charmanten kleinen und großen Geschäften, der breiten Gastronomie-Auswahl sowie dem vielfältigen kulturellen Angebot.

Im einzigen Schloss an der schleswig-holsteinischen Nordsee-Küste wird deutsch-dänische Geschichte lebendig. Das Nordfriesland Museum ist das zentrale und größte Museum Nordfrieslands, in dem vor allem das Leben am und mit dem Meer thematisiert wird. Im Schiffahrtsmuseum Nordfriesland stehen maritime Themen im Mittelpunkt, während das Weihnachtshaus festliche Traditionen und Dekorationen zeigt. Das Ostenfelder Bauernhaus, Deutschlands ältestes Freilichtmuseum, macht nordfriesische Bau- und Wohnkultur erlebbar.

Vom blühenden Krokusteppich im Schlosspark, mit dem der Frühling eingeläutet wird, über die bunten „Hafentage“ im maritimen Sommer und den genussvollen Herbst mit den „Krabbentagen“ bis hin zum gemütlichen Weihnachtsmarkt: Husum hat das ganze Jahr über viel zu bieten. Auf Entdeckungstour geht man in Husum bei einer Hafenrundfahrt oder bei einer der beliebten Stadt- oder Themenführungen. Husums Gästeführer folgen dabei den Spuren des Husumer Dichters Theodor Storm oder bieten als Nachtwächter Abend-Touren durch die Gassen der Altstadt.

Die Stadt Husum liegt direkt am UNESCO Weltnaturerbe und Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. An der Husumer Badestelle Dockkoogspitze und im deichfreien Stadtteil Schobüll kommt man der Nordsee ganz nah. Geführte Wattwanderungen, Schiffsausflüge zu den Inseln und Halligen und Katamaran-Touren bieten die Möglichkeit, die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt im Wattenmeer zu erleben. Als Kompetenzzentrum für Küsten- und Umweltschutz sowie erneuerbare Energien ist Husum auch Messe- und Kongressstandort.

Husum ist das Zentrum der Ferienregion Husumer Bucht. Nordfriesische Weite, pittoreske Dörfer mit reetgedeckten Häusern rund um mächtige Kirchen und landestypische Haubarge lassen sich zum Beispiel auf einer Fahrradtour erkunden.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: Envato.com