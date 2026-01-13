Neben neuen Unterkünften und Angeboten eröffnet das Jahr 2026 in Schleswig-Holstein auch touristisch ein vielfältiges Programm: frisch entwickelte Freizeitangebote, besondere Veranstaltungen und markante Jubiläen setzen neue Akzente an Nord- und Ostsee sowie zwischen den Küsten. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) stellt ausgewählte Höhepunkte vor, die Gäste und Einheimische erwarten.

NORDSEE

Helgoland: Jubiläen mit Nordseecharakter

Helgoland blickt 2026 auf 200 Jahre Geschichte als Nordseeheilbad zurück. Was 1826 mit einer ersten Badeanlage auf der vorgelagerten Düne begann, entwickelte sich zu einer der ältesten touristischen Erfolgsgeschichten in der deutschen Nordsee. Am 6. Juni 2026 feiert die Insel dieses Jubiläum mit einem großen Fest: Ein maritimes Straßenfest, Programmpunkte für Familien und ein hochkarätiger musikalischer Act verbinden Tradition und zeitgemäße Inszenierung zu einem besonderen Inselerlebnis.

Bereits wenige Tage zuvor steht ein weiterer bedeutender Geburtstag im Mittelpunkt. Am 31. Mai 2026 wird auf Helgoland der 100. Geburtstag von James Krüss gefeiert, einem der bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren Deutschlands und berühmten Sohn der Insel. Ein großes Kinderfest mit James-Krüss-Meile, Mitmachaktionen und einer Lesung mit Tilman Spreckelsen im Museum Helgoland erinnert an Leben und Werk des Autors. Zwei Hummerbuden auf dem Museumshof bewahren dauerhaft das literarische Erbe und machen den Besuch auch über das Jubiläumsjahr hinaus erlebbar.

Besondere Feierstunden in St. Peter-Ording

Ein Jahrhundert Seebrücke: Seit 100 Jahren verbindet die Seebrücke St. Peter-Ording das Ortszentrum mit der Badestelle Bad und ist längst selbst zum Wahrzeichen geworden. Der 1.095 Meter lange Steg führt über Salzwiesen und Dünen bis zum barrierefreien Strandzugang. Unterwegs laden Holzbänke zu Pausen mit weitem Blick über die Küstenlandschaft ein. Zielpunkt ist das Pfahlbau-Restaurant „Arche Noah“, das mit seiner Lage auf Stelzen über dem Sandstrand und freiem Meerblick zu den ikonischen Orten der Nordseeküste zählt.

Ebenfalls Grund zum Feiern gibt es auf zwei Rädern: Der Nordseeküstenradweg wird 25 Jahre alt. Als Teil der über 6.000 Kilometer langen North Sea Cycle Route führt das schleswig-holsteinische Teilstück entlang des Elbufers von Brunsbüttel durch Marsch, Geest und Köge, vorbei an Hafenstädtchen und Naturerlebniszentren bis an die dänische Grenze. Der Jubiläumsanlass rückt einen der beliebtesten Fernradwege des Landes besonders in den Fokus.

Ein neues Veranstaltungsformat setzt 2026 zudem genussvolle Akzente: Beim paneuropäischen Frühstück am Deich am 27. Juni treffen sich Nordseefans von den Niederlanden bis nach Dänemark zum gemeinsamen Start in den Tag direkt am Wattenmeer. Auch mehrere Orte an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste beteiligen sich an dem Event, das regionale Frühstücksmomente mit Naturerlebnis und anschließenden naturkundlichen Führungen verbindet.

Sylt: Segelromantik und Klassiker mit Küstenblick

Seefahrerromantik pur erwartet Gäste im Frühjahr und Herbst 2026 an Bord des Dreimast-Gaffelschoners „Großherzogin Elisabeth“. Vom 22. bis 26. April sowie vom 30. September bis 4. Oktober segelt das Traditionsschiff von Bremerhaven nach Sylt. Wer mitreist, ist mehr als Passagier: Auf Wunsch werden die Teilnehmenden Teil der Crew, übernehmen Wachen, halten das Steuer oder helfen in der Kombüse. Das gemeinsame Bordleben macht die Reise zu einem intensiven Segelabenteuer mit Kurs auf die Insel. Buchungen sind über den Ankerherz Verlag möglich.

Erstmals steuert 2026 auch die OCC-Küstentrophy Sylt an. Am 8. und 9. Mai gastiert die nordische Oldtimer-Rallye auf der Insel und verbindet Fahrkultur mit Küstenlandschaft. Nach dem Auftakt am Freitag mit Überfahrt nach Rømø und einer Küstentour durch Südjütland steht der Samstag ganz im Zeichen von Genuss, Lifestyle und Inselpanorama. Statt sportlicher Wertung zählen ausgewählte Stopps in den Dünen, am Wattenmeer und auf dem Ellenbogen. Der Zieleinlauf am nördlichsten Punkt Deutschlands bildet den stimmungsvollen Höhepunkt dieser besonderen Sylt-Etappe.

Neue Bewegungsmöglichkeiten in Büsum

Büsum erweitert sein Freizeitangebot um zwei sportliche Neuzugänge. Ab Ende April bringt „Nordsee Padel“ den internationalen Trendsport Padel-Tennis an die Nordseeküste. In einer modernen Freilufthalle stehen mehrere überdachte Courts zur Verfügung, weitere Outdoor-Plätze sind geplant. Gespielt wird im Doppel – unkompliziert, dynamisch und auch für Einsteiger schnell zugänglich. Schläger und Bälle können vor Ort ausgeliehen werden, die Buchung erfolgt flexibel über die Playtomic-App – ideal auch für Urlaubsgäste.

Bereits im Januar öffnet mit BFit24 ein neues Fitnesscenter, das rund um die Uhr geöffnet ist. Auf 777 Quadratmetern bietet das Studio moderne Trainingsflächen für alle Generationen, darunter ein separater Ladies-Bereich sowie eine vielseitige Kalthalle mit Angeboten von Boxen über Basketball bis hin zu Athletik- und Mobility-Training. Flexible Laufzeiten ab einem Monat und persönliche Betreuung machen das Studio gleichermaßen attraktiv für Einheimische, Langzeitgäste und Workation-Besucher.

Husum: Zeitreisen, Klangkunst und große Namen am Hafen

Das Schloss vor Husum, einziges Schloss an der Westküste Schleswig-Holsteins, öffnet ein digitales Zeitportal: Im Schlosshof ermöglicht Augmented Reality eine virtuelle Reise durch die Jahrhunderte. Beim Blick durch ein interaktives „Fernrohr“ treten historische Persönlichkeiten wie Herzogin Augusta von Dänemark oder die Schriftstellerin Franziska zu Reventlow in den Dialog mit den Besuchenden und machen die Geschichte des Schlosses auf neue Weise erlebbar.

Musikalisch rückt Husum 2026 ebenfalls in den Fokus: Am 9. August kommt Max Giesinger zum zweiten Hafen Open Air Husum. Direkt vor dem Rathaus am Hafen spielt der Popmusiker eines der sommerlichen Konzert-Highlights an der Nordseeküste.

Im Schloss vor Husum stehen zudem zwei renommierte Festivals auf dem Programm. Vom 26. Juli bis 1. August feiert das Liedkunst-Festival sein 25-jähriges Bestehen. Gesangs- und Klavierstudierende aus aller Welt arbeiten unter der Leitung von Ulf Bästlein und Charles Spencer öffentlich an der Interpretation des Kunstliedes, begleitet von Konzerten der Meister und Meisterschüler. Bereits zum 40. Mal laden vom 22. bis 29. August die „Raritäten der Klaviermusik“ zu einer musikalischen Entdeckungsreise ein. Im Rittersaal des Schlosses stehen Werke jenseits des gängigen Repertoires im Mittelpunkt – ein Festival mit internationalem Ruf und klarem künstlerischem Anspruch.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Kultur, Sport und historische Highlights in Bad Segeberg

Bad Segeberg wird 2026 erneut zum Hotspot für Kultur, Sport und Begegnung: Vom 25. Juli bis 1. August findet zum dritten Mal das European Peoples‘ Festival (EPF) statt. Die Stadt verwandelt sich in einen lebendigen Treffpunkt für Gäste aus 16 europäischen Kleinstädten. Auf dem Marktplatz erwartet Besucher eine große Bühne, während vor der Kirche ein europäisches Dorf entsteht – ein Festival, das Austausch, Musik und Mitmachaktionen in einzigartiger Atmosphäre vereint.

Zudem feiert Bad Segeberg den 500. Geburtstag von Heinrich Rantzau, einer der bedeutendsten Persönlichkeiten Schleswig-Holsteins im 16. Jahrhundert. Mit Ausstellungen, Festveranstaltungen, Vorträgen und Projekten wird das Wirken des Humanisten, Landesherrn und Förderers der Künste gewürdigt. Ein besonderes Highlight ist die digitale Rantzau-Rallye, die Studenten der Christian-Albrechts-Universität Kiel entwickelt haben: Über die kostenlose App Actionbound können Gäste auf spielerische Weise Bad Segebergs Geschichte entdecken und dabei spannende Orte erkunden. Informationen und aktuelle Programmpunkte hält die Arbeitsstelle „500 Jahre Heinrich Rantzau“ bereit.

Eutin: Bühne frei für Kultur und Jubiläen

Eutin startet mit spannenden kulturellen Neuerungen ins Jahr 2026. Ein Höhepunkt sind die Festspiele Eutin, die ihr 75-jähriges Jubiläum feiern. Auf der Seebühne erwarten die Besucher Opernklassiker wie Giacomo Puccinis „Turandot“ sowie das Musical „Hair“, das erstmals in Eutin zu sehen sein wird. Die Mischung aus Tradition und Aufbruch macht den Kultursommer zu einem besonderen Erlebnis.

Neu etablierte Formate wie die Nacht der Hofnarren setzen Comedy, Humor und Stadterlebnis in Szene: Künstler wechseln zwischen verschiedenen Spielorten, begleitet von kulinarischen Angeboten der teilnehmenden Restaurants. Nach dem großen Erfolg 2025 wird das Programm 2026 sogar zweimal aufgeführt. Auch die Kultur.Nacht.Eutin., die 2025 Premiere feierte, kehrt zurück und verwandelt die Innenstadt im Herbst erneut in eine lebendige Kulturlandschaft mit Konzerten, Lesungen und Begegnungen mit Kulturschaffenden.

OSTSEE

Blütenpracht und Badespaß auf Fehmarn

Zum 40. Mal lädt Fehmarn vom 8. bis 10. Mai zum Rapsblütenfest in Petersdorf ein. Rund um das idyllische Dorf erwarten die Besucher Ausstellungen von Kunsthandwerkern, Kinderattraktionen, kulinarische Spezialitäten der Region sowie stimmungsvolle Live-Musik und Showdarbietungen. Höhepunkte sind die Krönung der neuen Rapsblütenkönigin am Samstagabend und der Festumzug am Sonntag mit zahlreichen Majestäten aus dem gesamten Bundesgebiet.

Am 29. Juli geht Comedian Wigald Boning auf Fehmarn baden – diesmal nicht nur symbolisch. In einem launigen Lichtbildervortrag erzählt er von seinen Winterbade-Abenteuern, Begegnungen mit Schwänen und Frachtschiffkapitänen und gibt humorvolle Tipps für alle, die selbst mutig ins kalte Wasser steigen wollen.

Kiel 2026 – digital, kulturell und maritim

Ab Frühjahr passt die Landeshauptstadt in die Hosentasche: Die neue App „mein.Kiel“ bündelt touristische Highlights wie Stadtrundgänge, Shoppingmöglichkeiten und Gastronomie-Tipps mit praktischen Infos für alle Gäste – und auch Einwohner, darunter der Abfallkalender.

Kunstinteressierte können die City Art Tours entdecken: Der Kieler Künstler und Bildhauer Marcus Meyer präsentiert seine Holzskulpturen bei „origin.Kiel“ an verschiedenen Spots der Stadt. Die Werke regen zum Nachdenken über Natur, Umwelt und Meeresschutz an und bieten spannende Einblicke in das Projekt.

Für Partystimmung sorgt am 31. Januar die Malle-Party in der Wunderino-Arena mit bis zu 4.000 Gästen. Pietro Lombardi, Isi Glück und Calvin Kleinen sorgen gemeinsam mit LED-Shows und Pyrotechnik für Mallorca- und Après-Ski-Vibes direkt an der Förde.

Maritime Erlebnisse sind weiterhin garantiert: Die Reederei Adler Schiffe übernimmt die Hafenrundfahrten in Kiel. Unter neuer Flagge und neuem Namen steuert der alte Fördedampfer wieder durch die Förde, inklusive der beliebten Sonderfahrten während der Kieler Woche.

Discgolf in Kellenhusen: Trendsport am Ostseestrand

Der Tourismus-Service Kellenhusen erweitert zur Saison 2026 sein Discgolf-Angebot um Schnupperstunden, Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene mit Timo Hartmann, einem der erfolgreichsten deutschen Discgolfer, mehrfacher Deutscher Meister und Vize-Europameister. Ergänzt wird das Programm durch Gästeturniere sowie spezielle Kinder- und Familienangebote, die den Trendsport für alle Altersgruppen zugänglich machen und den Spaß in den Mittelpunkt stellen.

Discgolf ist eine gesellige Outdoor-Aktivität für alle. Wer mehr darüber erfahren will, lauscht der 55. Küstenschnack-Podcast-Folge „Fliegende Scheiben am Ostseestrand„.

Heiligenhafen: Neue Events, neue Vibes

Das Ostseebad Heiligenhafen startet 2026 mit einem bunten Mix aus Veranstaltungen für alle Generationen. Den Auftakt macht das Hafentreiben ARTmosphäre & KULTinarik über das Himmelfahrtswochenende 15.–17. Mai: Der Hafen bis zur Seebrücke wird zur lebendigen Flaniermeile, gespickt mit überraschenden Walking Acts, Live-Musik und kulinarischen Genüssen aus der Region. Am 6. Juni präsentiert der Tag der KüstenTalente heimische Musiker, Künstler und junge Talente auf der Bühne – mal laut, mal leise, aber immer voller Küstenenergie. Mit der Mid-Summer-Party wird der längste Tag des Jahres gefeiert: Live-Musik und sommerliche Stimmung locken auf den Seebrückenvorplatz zum Tanzen und Anstoßen.

Das Family Weekend vom 14.–16. August dreht sich um gemeinsame Zeit: Auf der Drachenwiese warten Spielbereiche, Mitmachaktionen und viel Raum zum Toben, begleitet von entspannter Live-Musik. Vom 4.–6. September verwandelt das Event StrandVERTONT die Erlebnis-Seebrücke in eine Bühne für Musik und Comedy, während Strandkörbe zu kleinen Wohnzimmern am Meer werden. Direkt danach, vom 11.–13. September, sorgen Seeklang & Muskelkater mit Beats, Bewegung und Live-Acts für Energie am Binnensee. Das entspannte Spätsommer-Wochenende Hafenklänge am 18. und 19. September bringt zwei Tage Live-Musik zwischen Kaimauern, Masten und Möwen.

Den stilvollen Abschluss der Saison bildet das Candle-Light-Konzert am 29. November im Aktiv-Hus, wo warme Kerzenschein-Atmosphäre und feine Klänge einen besonderen Abend versprechen.

Kulturelle Highlights in Lübeck

Lübeck startet mit besonderen Jubiläen und neuen Erlebnisangeboten in das Kulturjahr. 125 Jahre ist es her, dass Thomas Manns Familienepos „Buddenbrooks“ erschien – das Buddenbrookhaus feiert das Jubiläum mit der Ausstellung „Family Affairs“, in der Besucher persönliche Familiengeschichten erzählen und so eine Brücke vom Roman in die Gegenwart schlagen. Ebenfalls historisch bedeutsam: der 800. Jahrestag des Reichsfreiheitsbriefes, mit dem Lübeck 1226 zur freien Reichsstadt erhoben wurde. Museen und Kulturinstitutionen der Stadt greifen das Thema „Freiheit“ im gesamten Jahr auf – mit Ausstellungen, Bildungsangeboten und künstlerischen Formaten.

Vom 5. bis 7. Juni verwandelt sich das Seefahrerviertel rund um St. Jakobi beim HanseKulturFestival in eine bunte Festivalmeile mit Musik, Straßentheater, Akrobatik, regionalen Spezialitäten und offenen Höfen. Ab dem 9. Oktober lädt das Europäische Hansemuseum in die Sonderausstellung „Let’s play Mittelalter“ ein: Das Burgkloster wird zur begehbaren Gaming-Welt mit Avataren, Sidequests, Drachenhöhle und Turnierplatz. Geschichte wird hier nicht erklärt, sie wird spielerisch erfahrbar.

Wer die historische Seite Lübecks entdecken möchte, kann ab April 2026 an der Stadtführung „Jüdische Spuren in Lübeck“ teilnehmen. Der Rundgang beleuchtet das jüdische Leben von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über die Zeit des Nationalsozialismus bis zur Wiederbelebung der Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg und endet bei der sanierten Synagoge von 2021.

Travemünde feiert Wahrzeichen

Travemünde setzt 2026 gleich mehrere maritime Akzente. Vom 28. bis 30. August wird rund um die Viermastbark PASSAT doppelt gefeiert: Das schwimmende Wahrzeichen des Seebads blickt auf 115 Jahre Geschichte zurück, zugleich begeht der Passat Chor sein 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläumswochenende bietet ein vielseitiges Programm mit Flohmarkt an Bord, offenen Führungen, einem maritimen Festkonzert sowie einem Familientag mit Schulchören und Mitmachaktionen. Der Eintritt ist frei, ausgenommen das Konzert des Passat Chors.

Zwischen April und Oktober lädt zudem eine abendliche Stadtführung dazu ein, Travemünde bei einem Spaziergang neu zu entdecken. Startpunkt ist die Tourist-Information, von dort geht es zum ältesten Leuchtturm Deutschlands und weiter entlang der Vorderreihe mit ihren Cafés, kleinen Läden und Blicken auf die Trave. Vorbei an der St.-Lorenz-Kirche führt der Rundgang bis in den Fischereihafen, das lebendige Zentrum des Seebads. Spannende Einblicke in Geschichte und Traditionen, ergänzt um unterhaltsame Anekdoten, machen den Spaziergang zu einer stimmungsvollen Zeitreise mit maritimem Flair.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: ©TZ SPO/Pepe Lange