Liebe Leserin, lieber Leser,

wie schon im Vorjahr hat der Sommermonat Juli uns ein Wechselbad der Gefühle beschert: Das Wetter war nicht so konstant wie gewünscht, mit Temperaturen zwischen 10 und in der Spitze über 30 Grad, doch wir sind letztlich norddeutsches Wetter gewohnt, immerhin erlebten wir in unserer Region nicht solche Wetterkapriolen (Starkregen) wie in anderen Teilen Europas. Doch auch uns hier im hohen Norden wird immer deutlicher aufgezeigt: Der Klimawandel ist bereits in vollem Gange!

Hat uns der zu Ende gehende Juli in Flensburg bereits interessante Events beschert – die Highlights waren sicherlich das Drachenbootrennen, das Shelter-Festival in Eggebek und der Blaulichttag, warten im August auf uns wie gewohnt weitere attraktive Events in und rund um Flensburg, stellvertretend seien das spektakuläre Sportereignis „OstseeMan“ erwähnt, das in Glücksburg und dem Umland das erste Wochenende prägen wird, in der letzten Dekade des Monats präsentiert sich in Glücksburg die 2. Biermeile, die zweite Hälfte der Flensburger Hofkultur und „last but not least“ das beliebte FlensFestival auf dem Brauereihof, eine Woche später am letzten August-Wochenende.

Weitere Termine und Veranstaltungstipps halten wir für Sie auch in dieser Ausgabe des Flensburg Journals bereit, neben – wie wir finden – sehr interessanten Artikeln über mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten unserer liebenswerten Stadt Flensburg, sowie über besondere und bemerkenswerte Ereignisse und Jubiläen in stadtbekannten Firmen.

Dass jahrelang große Teile der hiesigen Infrastruktur vernachlässigt wurden, erleben wir aktuell eigentlich täglich, sobald wir das eigene Haus verlassen haben – und ein Ende der vielfältigen Baumaßnahmen ist scheinbar nicht abzusehen. Ganz offensichtlich befindet sich auch unser Binnenhafen in einem kläglichen Zustand, die Stadt musste erst kürzlich Teile der maroden Uferwand am Ballastkai aus Sicherheitsgründen absperren – nun haben wir auf beiden Seiten der Binnenförde Baustellen, nicht nur für Urlauber und Touristen ein trauriger Anblick.

Im Sport sind die großen Sommerevents wie Wimbledon und die Tour de France abgeschlossen, in beinahe allen Fußball-Ligen sowohl in der Region als auch darüber hinaus startet in Kürze der Pflichtspielbetrieb der Saison 2025/2026 – zumindest im Erwachsenenbereich, die Fußball-Bundesliga jedoch erst in der letzten August-Dekade. Die Kinder und Jugendlichen werden erst am Ende der gerade angefangenen Sommerferien den Spielbetrieb aufnehmen, und auch die SG-Bundesliga-Handballer steigen erst Ende August/Anfang September mit ziemlich verändertem Spielerkader in die neue Saison ein.

Die Sommerferien in Schleswig-Holstein sind in diesem Jahr erst in diesen späten Julitagen angefangen mitsamt der dazu passenden Urlaubsstimmung, erst danach steigen viele Mitbürger wieder in ihren Alltag ein, die Normalität holt uns aber spätestens dann wieder ein. Hoffentlich kehren Sie alle gesund, gut erholt und hochmotiviert an Ihren (Arbeits-)Platz zurück.

Das Flensburg Journal wünscht Ihnen einen sommerlichen und positiven August 2025, bleiben Sie gesund und fröhlich!

Ihr Team vom Flensburg Journal!

Zur Online-Ausgabe

Zum Magazin-Archiv