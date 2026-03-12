Quereinstieg durch Weiterbildung

Die Stellenanzeige klingt verlockend, doch das Anforderungsprofil scheint nicht zu passen? Viele Menschen, insbesondere Frauen, zögern in solchen Momenten: Reicht die eigene Erfahrung aus? Bin ich wirklich qualifiziert genug? Dabei zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild: Immer mehr Unternehmen suchen nicht die perfekte Vita, sondern motivierte Menschen mit Entwicklungspotenzial. Wer bereit ist, sich weiterzubilden, kann beruflich neue Wege gehen – auch ohne klassischen Werdegang.

Laut einer aktuellen Randstad-ifo-Studie akzeptiert inzwischen jedes vierte Unternehmen Bewerbungen von Menschen, deren Profile nicht vollständig mit der Stellenbeschreibung übereinstimmen. Rund 45 Prozent der Firmen öffnen sich gezielt für Quereinsteiger. Die Botschaft: Es zählt, was jemand kann – nicht, welchen Abschluss das Zeugnis zeigt.

Gezielte Zusatzqualifikationen helfen, fehlendes Wissen auszugleichen und vorhandene Kompetenzen weiterzuentwickeln. Petra Timm, Pressesprecherin des Personaldienstleisters Randstad, rät: „Berufstätige, die sich mit Weiterbildung auf eine neue Position vorbereiten, sollten Erfolge daraus aktiv im Bewerbungsgespräch einbringen – zum Beispiel ein abgeschlossenes Projekt oder eine gelöste Aufgabe aus dem Kurs. Das zeigt nicht nur Wissen, sondern auch Umsetzungsstärke.“ Viele Anbieter bieten berufsbegleitende Kurse an, die sich flexibel in den Alltag integrieren lassen. Einige Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeitenden sogar aktiv – etwa durch Freistellungen oder Übernahme der Kosten.

Trotz positiver Entwicklungen berichten viele Beschäftigte noch von fehlenden Lernangeboten in ihren Unternehmen. Dabei ist klar: Weiterbildung zahlt sich aus. Gut qualifizierte Mitarbeitende sind zufriedener, bleiben länger im Unternehmen und tragen aktiv zur Weiterentwicklung bei.

Wer in die eigene Bildung investiert, erhöht nicht nur seine Chancen auf einen neuen Job, sondern gewinnt auch an Selbstvertrauen. Weiterbildung macht aus Quereinsteigern gefragte Fachkräfte – Schritt für Schritt, aber mit großer Wirkung.

Foto: Envato.com