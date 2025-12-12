DURCHAUS DIVA im Weihnachtsstress!

Priscilla und Gloria sind, wie in jedem Jahr, mal wieder im Weihnachtsstress! Belauschen Sie die beiden Travestiekünstler hinter den Kulissen und erleben Sie eine frech-frivole, unterhaltsame Travestie-Show mit Live-Gesang, Witz, Parodie und Comedy, wie Sie es so noch nicht von ihnen erlebt haben!

Tauchen Sie ein in die Welt der Travestie und lassen Sie sich vom Travestie-Duo „ DURCHAUS DIVA“ die Vorweihnachtszeit für ein paar Stunden noch etwas fröhlicher gestalten. Miss Gloria Vain und Priscilla sind ein Garant für Spaß und gute Laune! Das Duo lässt Sie die Alltagssorgen vergessen und mit dem Gefühl “das hat sich gelohnt“ nach Hause gehen. Die Show verspricht ein Spektakel, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Ticketlink: https://culturgut.reservix.de/p/reservix/event/2427591

Samstag, 20.12.2025, 19.30 Uhr

C.ulturgut, Flensburg