Zum 40. Mal findet das traditionelle Benefizkonzert des Lions Club Flensburg-Schiffbrücke statt. Ein Jubiläumskonzert! Erstmals auf der großen Bühne des Deutschen Hauses steht die NDR Kultur Förderpreisträgerin 2025 Pianistin Lily Merja Stieper. Im zweiten Teil erwartet Sie die prächtige Messe Solenelle von Charles Gounod, bekannt auch als Cäcilienmesse, mit großem Benefizchor aus Flensburg und mit den bekannten Solisten Mi-Young Kim Sopran, Minsub Hong Tenor und Jonathan de la Paz Zaens Bariton. Es spielt das Collegium Musicum unter der Leitung vom KMD Michael Mages. Der Erlös des Konzertes ist für in Not geratenen Menschen, Schwerpunkt Kinder, in Flensburg und Umgebung gedacht. Vielfältig sind die Anfragen und Notwendigkeiten Hilfesuchender an den Lions Club.

Der Lions Club ist stolz in den vorangegangenen 39 Konzerten mit Hilfe der zahlreichen begeisterten Besucher und der Benefizbereitschaft der Akteure sowie von Sponsoren über 400.000 € für den guten Zweck eingespielt zu haben. Entsprechend des Lions Mottos „We Serve“.

Karten zum 40. Konzert gibt es im Sh:z Ticket-center in der Nikolaistrasse, Flensburg und an der Abendkasse.

Sonntag, 15.03.2026, 18.30 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg