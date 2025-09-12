Echte Geschichten, tiefe Emotionen und eine Stimme, die Gänsehaut erzeugt – Kramer steht für ehrliche, handgemachte Musik mit Seele. Frank Rühmann, Kopf und kreatives Herz dieses Musikprojekts, schreibt alle Songs selbst. Mit Akustikgitarre, Piano und einer Stimme voller Charakter erzählt er Geschichten aus dem Leben – mal kraftvoll, mal zerbrechlich, aber immer authentisch.

Unterstützt wird er von drei herausragenden Musikern, die den einzigartigen Klang dieser Formation prägen: Michael Hüneke (Akustikgitarre), Ralph Schmedeke (Percussion und Gesang) – und dann ist da noch Michael Becker, dessen Cello-Klänge unter die Haut gehen – nicht umsonst hat er am legendären Soundtrack von „Das Boot“ mitgewirkt.

Ein Song, der bleibt: „Heimat“, das Stück, das die Menschen berührt. In einer shz-Umfrage wurde es von den Schleswig-Holsteinern zum beliebtesten Song des Landes gewählt – ein Beweis für die emotionale Kraft von Kramers Musik.

Ob auf der Bühne oder in intimer Atmosphäre – dieses Quartett zieht sein Publikum unweigerlich in den Bann. Wer einmal in den Klangkosmos von Kramer eintaucht, will mehr. Ehrlich, intensiv, unvergesslich.

Freitag, 26.09.2025, 20.00 Uhr

Imagine Bar, Flensburg

Foto: Maja Rothhardt