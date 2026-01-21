Speicher Wanderup: Bühnenabende im Februar und März

Traditionell bekannt ist das gastliche Haus im Zentrum von Wanderup für sein gemütliches Café mit eigener Backstube und die Wohnkultur-Ausstellungen insbesondere in der Weihnachtszeit.

Als Geheimtipp können aber nach wie vor die Events auf der besonders stimmungsintensiven Bühne im historischen Dachstuhl des Speichers angesehen werden: Verschiedene Chanson-, Kabarett- und anspruchsvolle Theater-Programme finden hier in den Wintermonaten bis Ende März statt. Stammgäste lieben insbesondere diese Bühnenabende in der Zeit nach Weihnachten: Zuerst wird in der Gastronomie des Hauses ab 18 Uhr entspannt und lecker gespeist – im Anschluss an der Bühne auch der kulturelle Hunger gestillt… entspannt, gepflegt und organisiert wie im Theater geht es hier zu: Begegnung, Genuss und Kultur – eine Besonderheit mitten auf dem Land. Das Programm für die kommenden Monate:

Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter

Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter präsentieren ihr neues Programm „Früher war alles leichter“.

Unglaublich vielseitig, hochkarätig, urkomisch: Anja Sonntag (Gesang/Jazz) und Stefan Gocht (Klavier, Trompete, Posaune) bringen das Eheleben mit reichlich Humor auf die Bühne. Musikalisches Philosophieren, liebevolles Streiten und Lebensweisheiten leidenschaftlich verpackt als Musik-Comedy & Chanson. Großartig.

Samstag, 7. Februar 2026, 20.00 Uhr

Adressat unbekannt

Eine szenische Brieffreundschaft basierend auf dem Roman von Kressmann Taylor nach einer Originalinszenierung von Christa Krohne-Leonhardt.

Max und Martin sind Geschäftspartner und Freunde, die für einander einstehen. Was aber, wenn höhere Mächte sie immer mehr auseinanderbringen? Wie belastbar ist ihre Freundschaft wirklich? Wie mutig kann ein einzelner Mensch sein angesichts einer sich immer mehr radikalisierenden Gesellschaft? Ein literarisches Meisterwerk mit Spannung bis zum Schluss – in einem höchst aktuellen und diskussionswürdigen Theaterabend!

Produktion: echtzeit entertainment Hamburg

Mit: Peter G. Dirmeier & Joachim Liesert

Samstag, 21. Februar 2026, 20.00 Uhr

Marius Rothe singt – erneut!

Gesamtkunstwerk Marius Rothe und sein Pianist Nikolai Juretzka stöbern wieder gekonnt im Fundus der UFA-Zeit und haben für diesen kurzweiligen, moderierten Konzertabend ein neues, erfrischendes Programm zusammengestellt, das kein Auge trocken lässt. Ein Abend, so spritzig wie Champagner.

Samstag, 7. März 2026, 20.00 Uhr

Ein Lächeln vergangener Tage

Theaterstück von Roland Winterstein. Der Schauspieler Paul Bertram versteht sich als Künstler, Kreativer und Nonplusultra in der darstellenden Zunft. Seine Realität sieht allerdings anders aus: Kaum Engagements – trotz verheißungsvollem Karrierestart – und Auftritte in der Provinz mit überschaubarem Publikumszuspruch. Und dann ist da ja auch noch die wirkliche Liebe seines Lebens, Paula … Eine Komödie mit tragischen Momenten zwischen Realität und Fantasie und ein Parforceritt der Emotionen. Leben pur.

Inszenierung: Silke Roca

Produktion: echtzeit entertainment Hamburg

Mit: Peter G. Dirmeier

Samstag, 21. März 2026, 20.00 Uhr

Kartenvorverkauf und Reservierungen sind direkt im Speicher Wanderup, per Telefon oder E-Mail möglich:

Freitag, Samstag, Sonntag: 14 – 18 Uhr

www.speicher-wanderup.de

Tel. 04606 1212

E-Mail: speicher-wanderup@t-online.de